بچه ۱۰ ساله تو اینستاگرام؛ عادی یا خطرناک؟ + فیلم

تو این ویدیو قوانین سخت‌گیرانه کشور‌های مختلف برای حضور کودکان در فضای مجازی را می‌بینید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که در ایران کودکان بدون محدودیت وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوند، استرالیا پلتفرم‌ها را موظف کرده تا حساب‌های زیر ۱۶ سال را حذف یا غیرفعال کنند.

 

 

