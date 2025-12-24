بچه ۱۰ ساله تو اینستاگرام؛ عادی یا خطرناک؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u0648\u0627\u0631\u062f \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f\u060c \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u067e\u0644\u062a\u0641\u0631\u0645\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0638\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u062d\u0633\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f6 \u0633\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u062d\u0630\u0641 \u06cc\u0627 \u063a\u06cc\u0631\u0641\u0639\u0627\u0644 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0