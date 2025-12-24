باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین روز چهارشنبه پس از آنکه واشنگتن اعلام کرد قصد دارد در سال ۲۰۲۷ تعرفه بر نیمهرساناهای چینی را افزایش دهد، از آمریکا خواست تا «اشتباهات خود را اصلاح کند».
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری منظم در پکن گفت: «چین قاطعانه با تعرفههای گسترده طرف آمریکایی و جلوگیری بیاساس از صنایع چینی مخالف است.»
طبق اظهارنامهای که توسط نماینده تجاری ایالات متحده ارائه شده است، تعرفههای واردات نیمهرساناها از چین از نرخ فعلی ۰٪ از ۲۳ ژوئن ۲۰۲۷ «به نرخی که حداقل ۳۰ روز قبل از آن تاریخ اعلام خواهد شد» افزایش مییابد.
لین با تأکید بر اینکه «چنین اقدامات ایالات متحده، زنجیره تأمین و صنعتی پایدار جهانی را مختل میکند، مانع توسعه صنعت نیمهرساناها در همه کشورها میشود و به نفع هیچکس نخواهد بود»، از واشنگتن خواست «در اسرع وقت اشتباهات خود را اصلاح کند.»
وی افزود: «اگر ایالات متحده به این اقدام ادامه دهد، چین اقدامات قاطعی را برای محافظت از حقوق و منافع مشروع خود انجام خواهد داد.»
به گزارش فایننشال تایمز، دولت ترامپ همچنین چین را به استفاده از شیوههای تجاری ناعادلانه برای تلاش و تسلط بر صنعت تراشه جهانی متهم کرده است.
واشنگتن گفته است: «چین در گذشته تمایل خود را برای استفاده از وابستگیها به عنوان سلاح برای اهداف اجبار اقتصادی نشان داده است.»
منبع: آناتولی