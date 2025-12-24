باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اثر انفجار و آتش‌سوزی کپسول پیک‌نیک در یکی از منازل مسکونی واقع در منطقه باغ معروف تبریز، چهار نفر از اعضای خانواده دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نشت گاز مایع از پیک‌نیک موجب انفجار شده که در پی آن بخشی از در و پنجره‌های این واحد مسکونی دچار آسیب شده است.

جانفشان نوبری اضافه کرد: در این حادثه که امروز روی داد یک زن، یک مرد و ۲ دختر بچه دچار آسیب‌های سطحی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه به اورژانس انتقال یافتند.

منبع: ایرنا