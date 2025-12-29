مستند «کودتای لیتیومی» با نگاهی تحلیلی به تحولات سیاسی بولیوی در سال ۲۰۱۹ و نقش منافع اقتصادی آمریکا، دوشنبه ۸ دی‌ماه از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «کودتای لیتیومی» به بررسی وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ در کشور بولیوی می‌پردازد؛ انتخاباتی که پس از اعلام نتایج آن، گروه‌هایی مستقر در واشنگتن با ادعای تقلب، زمینه‌ساز اعتراضات خیابانی و آشوب‌های گسترده در این کشور شدند.

در پی این ناآرامی‌ها، «جنین آنز» با حمایت جریان‌های مخالف، خود را رئیس‌جمهور موقت بولیوی معرفی کرد؛ اقدامی که به یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های سیاسی این کشور منجر شد. مستند «کودتای لیتیومی» در ادامه، به بررسی ارتباط دولت موقت بولیوی با شرکت‌های بزرگ صنعتی و نقش منافع اقتصادی، به‌ویژه در حوزه استخراج و بهره‌برداری از لیتیم، می‌پردازد.

این مستند که برای اولین بار به صورت تلویزیونی روی آنتن می‌رود، با تمرکز بر جایگاه بولیوی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر لیتیم جهان، به روابط جنجالی میان دولت موقت و شرکت تسلا به مدیریت ایلان ماسک می‌پردازد؛ شرکتی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان لیتیم در صنعت خودرو‌های برقی، نقشی تعیین‌کننده در بازار جهانی این ماده راهبردی دارد.

«کودتای لیتیومی» تلاش می‌کند با استناد به شواهد و تحلیل‌های کارشناسی، ابعاد پنهان مداخلات سیاسی و اقتصادی آمریکا در آمریکای لاتین و تأثیر آن بر سرنوشت ملت‌ها را برای مخاطبان روشن کند.

مستند «کودتای لیتیومی» امشب ساعت ۲۲ از شبکه افق سیما پخش می‌شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.

منبع: روابط عمومی شبکه افق

برچسب ها: سازمان ملل ، سعید ایروانی
خبرهای مرتبط
کارشناسان سازمان ملل محاصره ونزوئلا توسط آمریکا را محکوم کردند
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۹ دی
کاهش ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ باعث تورم می‌شود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
روایتی از تصمیم مهم نشست معاونین اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی
۱۷۵ ردیف بودجه ۱۴۰۵ به زنان اختصاص پیدا می‌کند
ماموریت رئیس جمهور به وزیر کشور برای گفت وگو با نمایندگان معترضان
آخرین اخبار
ماموریت رئیس جمهور به وزیر کشور برای گفت وگو با نمایندگان معترضان
کاهش ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ باعث تورم می‌شود
۱۷۵ ردیف بودجه ۱۴۰۵ به زنان اختصاص پیدا می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۹ دی
روایتی از تصمیم مهم نشست معاونین اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
فرصت پنج روزه به دولت برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در صورت رد در جلسه فردا
«کودتای لیتیومی»؛ وقتی آمریکا دوباره دست به کار می‌شود
پزشکیان: توسعه عدالت آموزشی یک مأموریت فرابخشی و ملی است
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با کلیات لایحه مخالفت کرد
دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با وزیر امور خارجه
راهبرد مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در دستور کار حاکمیت
عراقچی: شهید سلیمانی گفتمان مقاومت را از حصار مفاهیم نظری و شعاری خارج ساخت
زینی‌وند: برخلاف تصویرسازی‌های القایی میل به مشارکت اجتماعی در ایران بالاست
گفتمان پایدار در حیات سیاسی و اجتماعی را در ۹ دی تقویت کنیم
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله شفیعی
حضور سردار قاآنی در کنفرانس بین‌المللی «شهید سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت»
وزیر کشور: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک فصل جدیدی در تاریخ انتخابات است
مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق اعتراض جدی دارد
بقائی: به دنبال مذاکره‌ای هستیم که معقول باشد
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت حجت‌الاسلام صالحی‌منش
دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌داریم
گزارش دیوان محاسبات کشور از هزینه واقعی واردات بنزین در سال ۱۴۰۴
ارتش: پاسخی کوبنده به خطای دشمن می‌دهیم
قالیباف: مخالف دخالت نمایندگان در انتصابات هستم
ستادکل نیرو‌های مسلح: اجازه نمی‌دهیم آسیبی به امنیت مردم وارد شود
تاکید وزرای امور خارجه ایران و امارات بر تحکیم ثبات در یمن و صیانت از صلح