پارلمان الجزایر به اتفاق آرا استعمار فرانسه را جرم دانست و خواستار عذرخواهی و جبران کامل خسارات مادی و معنوی توسط پاریس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پارلمان الجزایر به اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که استعمار فرانسه در این کشور را جرم اعلام کرده و خواستار عذرخواهی و جبران خسارت شد.

در جریان تصویب این قانون، نمایندگان که در صحن پارلمان با شال‌هایی به رنگ پرچم ملی الجزایر ایستاده بودند، شعار «زنده باد الجزایر» سر دادند و از تصویب این لایحه که بیان می‌کند فرانسه «مسئولیت قانونی گذشته استعماری خود و فجایعی که ایجاد کرده است» را بر عهده دارد، استقبال کردند.

در حال حاضر، دو کشور درگیر یک بحران دیپلماتیک بزرگ هستند و تحلیلگران می‌گویند اگرچه این اقدام الجزایر عمدتاً نمادین بوده، اما همچنان از نظر سیاسی قابل توجه است.

ابراهیم بوغلی، رئیس پارلمان الجزایر گفت که این رأی‌گیری «پیامی روشن، چه در داخل و چه در خارج ارسال می‌کند که حافظه ملی الجزایر نه قابل پاک شدن است و نه قابل مذاکره».

این قانون «جنایات استعمار فرانسه» را فهرست می‌کند که شامل آزمایش‌های هسته‌ای، قتل، شکنجه جسمی و روانی و غارت سیستماتیک منابع الجزایر است. در این لایحه آمده است که «جبران کامل و منصفانه تمام خسارات مادی و معنوی ناشی از استعمار فرانسه، حق مسلم دولت و مردم الجزایر است».

دوران حکومت فرانسه بر الجزایر از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ بود. این دوره با کشتار‌های جمعی و تبعید‌های گسترده متمایز شده و در نهایت به جنگ خونین استقلال از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ انجامید.

الجزایر می‌گوید که این جنگ سبب مرگ یک و نیم میلیون نفر شده است، در حالی که مورخان فرانسوی تعداد کشته‌شدگان را در مجموع ۵۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیش از این استعمار الجزایر را به عنوان «جنایت علیه بشریت» پذیرفته بود، اما از عذرخواهی خودداری کرد.

منبع: گاردین

برچسب ها: الجزایر ، استعمار فرانسه ، پارلمان الجزایر
