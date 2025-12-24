باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نیروی انتظامی استان فارس در عملیات‌های مختلف از جمله قاچاق کالا، سرقت و تخلفات رانندگی اقدام به برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی و امنیتی کرد.

کشف ماشین‌آلات ۷۰۰ میلیارد ریالی بدون مجوز در محوطه نمایشگاه

فرمانده انتظامی فارس گفت: در بازرسی از محوطه یک نمایشگاه، ۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی غیرمجاز به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال توقیف شد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس بیان کرد: در پی دریافت اطلاعات دقیق مبنی بر فعالیت مشکوک فردی در یک نمایشگاه در زمینه قاچاق تجهیزات سنگین، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با تعامل اطلاعاتی با شهرستان لامرد از توابع فارس، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از محوطه آن نمایشگاه، ۴ دستگاه ماشین آلات راهسازی (لودر، بیل مکانیکی و گریدر) که بدون مجوز‌های قانونی و مدارک گمرکی لازم بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ارزش تقریبی این محموله برابر نظر کارشناسان ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار ملکی تصریح کرد: این فرماندهی با قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی به ویژه در حوزه قاچاق کالا و اخلال در نظم اقتصادی برخورد خواهد کرد و این اقدام نشاندهنده هوشیاری پلیس در کنترل بازار‌های هدف است.

کامیون چیپس و پفک پوششی برای انتقال سوخت بدون مجوز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: در بازرسی از کانتینر حامل چیپس و پفک، ۲۰ هزار و ۳۱۸ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس اظهار کرد: در جهت برخورد با قاچاقچیان و مخلان اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی مطلع شدند یک دستگاه کامیون در یکی از محله‌های شیراز در حال بارگیری سوخت برای انتقال به یکی استان‌های جنوبی است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و یک دستگاه کامیون کانتینردار حامل چیپس و پفک را مشاهده کردند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با اشاره به اینکه در بازرسی از این کانتیتر ۲۰ هزار و ۳۱۸ لیتر گازوئیل بدون مجوز که به صورت کاملا حرفه‌ای درون مخزنی و زیر بسته‌های چیپس و پفک جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

پایان جاده و خیابان برای متخلفان رانندگی

رئیس پلیس راهور فارس از توقیف ۷۸۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

سرهنگ کورش کریمی رئیس پلیس راهور فارس بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت نرافیکی معابر می‌شود، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

او افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن‌سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۵۸۰ خودرو و ۲۰۱ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آن‌ها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی منتقل شدند و همچنین تعداد ۴۱ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

کشف موتورسیکلت مسروقه با سابقه سرقت از یزد

فرمانده انتظامی رستم از کشف یک دستگاه موتورسیکلت با سابقه سرقت از استان یزد در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت که به صورت بلاصاحب در حاشیه خیابان پارک بود مشکوک شدند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و استعلام صورت گرفته از سامانه پلیس مشخص شد موتورسیکلت مسروقه و سابقه سرقت از استان یزد دارد.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شد و تلاش جهت شناسایی سارق در دستور کار است، شهروندان را به رعایت نکات ایمنی و نصب سیستم‌های بازدارنده بر روی وسایط نقلیه توصیه و اعلام کرد هرگونه موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

برنج‌های خارج از شبکه قانونی توزیع، به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه وانت حامل ۱۰۰ کیسه ۱۰ کیلویی برنج خارج از شبکه قانونی توزیع و دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: ماموران انتظامی پاسگاه دولت آباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان حامل کیسه‌های برنج مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی به عمل آمده از این وانت، یک تن برنج خارج از شبکه توزیع و بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی داراب ضمن بیان اینکه در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه احتکار و نگهداری اقلام و کالا‌های اساسی خارج از شبکه قانونی توزیع را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

سارق اماکن خصوصی در دام پلیس خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از دستگیری یک نفر سارق با اعتراف به ۵ فقره سرقت توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ محمد رضایی فرمانده انتظامی خرامه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با اقدامات پلیسی موفق شدند سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه از متهم مقداری اموال مسروقه کشف شد، گفت: متهم در بازجویی تکمیلی به ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی اقرار کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را از طریق تماس با مرکز ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق و کشف ۱۳ فقره سرقت مغازه در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری سارق مغازه و کشف ۱۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه در سطح حوزه استحفاظی جهرم، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ مطهری قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق مغازه شدند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مسروقه نیز کشف شد.

سرهنگ محمدپور با بیان اینکه متهم به ۱۳ فقره سرقت از مغازه اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۱۳ فقره سرقت در شهرستان سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از دستگیری ۴ سارق و کشف ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح‌اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان سپیدان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: سرانجام با اقدامات شبانه روزی، تحقیقات میدانی و اقدامات فنی، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی ۴ نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و کابل و تجهیزات مخابرات، تصریح کرد: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف کالای بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف کالای بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محسن دیداری فرمانده انتظامی خفر بیان کرد: ماموران انتظامی خفر هنگام برپایی تور ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی انتقال دادند.

او افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بررسی به عمل آمده توسط ماموران انتظامی، ۷ بسته انواع کالای قاچاق شامل پتو، کفش و تجهیزات شبکه اینترنت کشف شد.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش اقلام کشف شده ۵ میلیارد ریال است.

کشف موتورسیکلت بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین و قاچاق در سطح شهرستان، مأموران کلانتری ۲۰ گلسرخ با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و کشف یک موتورسیکلت خارجی شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند.

او افزود: در بررسی ماموران مشخص شد موتورسیکلت فوق بدون هرگونه مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راکب برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف ۴ دستگاه ماینر بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال فاقد مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان در جهت اجرای طرح مبارزه با کالا و ارز و مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق، از نگهداری ماینر بدون مجوز در یک واحد صنفی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از این واحد صنفی، ۴ دستگاه ماینر را کشف و یک نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: ارزش اقلام غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف کالای بدون مجوز میلیاردی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در اجرای طرح تشدید مقابله با کالا‌های بدون مجوز، به ۲ دستگاه سواری مشکوک شدند و دستور ایست را صادر کردند.

او افزود: رانندگان بدون توجه به ایست ماموران با سرعت بالا و انجام حرکات نمایشی به مسیر خود ادامه دادند که سرانجام پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت و با رعایت موازین شرعی و قانونی و با اقدامات فنی هر ۲ خودرو متوقف شد.

سرهنگ مزارعی گفت: ماموران در بازرسی از این خودروها، انواع کالای بدون مجوز شامل ۷ عدد گیربکس، یک دستگاه کولر، ۲ دستگاه جارو برقی و یک هزار و ۴۲۲ عدد نوشیدنی خارجی کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این راستا هر ۲ راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.