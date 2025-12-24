شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی خبر داد و اعلام کرد: به استناد قانون بودجه سال‌های ١۴٠٣ و ١۴٠۴ مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه‌های هیات وزیران مبنی بر تامین و توزیع بنزین سوپر (ویژه) وارداتی، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند از روز پنجشنبه چهارم دی ماه ١۴٠۴ عرضه بنزین سوپر وارداتی به روش زیر آغاز خواهد شد:

شرکت توزیع‌کننده با نام تجاری "تجارت الکترونیک آیریک پارسیان" دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

تعداد پنج خودروی سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های مشخص آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است. 

کنترل‌های کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع‌کننده و توسط شرکت‌های ذی‌صلاح مورد تائید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع‌کننده انجام می‌شود.

خودرو‌های سوخت‌رسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.

انتظار می‌رود، تمامی شرکت‌هایی که مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی نسبت به اخذ مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر اقدام کرده‌اند، نسبت به توسعه جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در کلان‌شهر تهران و دیگر شهر‌های سراسر کشور اقدام کنند.

در صورت افزایش تعداد توزیع‌کننده و جایگاه‌های مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیه‌های بعدی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

