یادواره ۸۵ شهید والامقام کازرون در عملیات کربلای ۴ و گرامیداشت مبارزان نهضت مقاومت جنوب به فرماندهی ناصر دیوان کازرونی در این شهرستان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی خسروی مسئول یگان شهید سلیمانی سپاه شهرستان کازرون، اظهار کرد: یادواره و مراسم شام غریبان ۸۵ شهید والامقام کازرون در عملیات کربلای ۴ و گرامیداشت مبارزان نهضت مقاومت جنوب به فرماندهی ناصر دیوان کازرونی در این شهرستان برگزار می‌شود.

 او ادامه داد: روز چهارم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی روزی مقدس برای عموم مردم شهرستان انقلابی کازرون است چرا که این شهرستان در چنین روزی ۸۵ شهید در طی عملیات کربلای ۴ در سال ۱۳۶۵، تقدیم به انقلاب اسلامی کرد، از این رو این روز به عنوان یک روز شاخص و تاثیرگذار و به نام روز کازرون در تقویم دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران ثبت و تا ابد ماندگار شده است.

مسئول یگان شهید سلیمانی سپاه شهرستان کازرون تصریح کرد: ۴ دی ماه روزی است که مبارزان و مجاهدان این شهرستان به فرماندهی ناصردیوان کازرونی به جنگ با استعمارگر قرن، انگلیس جنایتکار شتافته و با شکست پلیس جنوب در این روز برگ زرینی در تاریخ کشور ایران به یادگار باقی گذاشتند.

او بیان کرد: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره ۸۵ شهید عملیات کربلای ۴ شهرستان کازرون و مبارزان نهضت مقاومت جنوب، با وحدت و انسجام هرچه بیشتر مردم مومن و انقلابی این شهرستان مراسم یادواره و شام غریبان این شهدا روز پنج شنبه ۴ دی ماه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب در حسینیه حضرت سیدالشهدا (ع)، مسجد ملابرات کازرون برگزار خواهد شد.

فرمانده یگان شهید سلیمانی به برنامه‌های دیگر در این ایام پرداخت و اضافه کرد: گلباران قبور مطهر شهدای عملیات کربلای ۴ در شهر کازرون، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای این عملیات از دیگر برنامه‌های اجرایی در ۴ دی ماه در سطح شهرستان کازرون خواهد بود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

منبع: روابط عمومی سپاه کازرون

برچسب ها: عملیات کربلای ۴ ، یادواره ، شهدا
خبرهای مرتبط
یادواره ۱۳۰۰ شهید شهرستان کازرون برگزار می‌شود
کاشت ٨۵ نهال سرو به یاد شهدای عملیات کربلای ۴ در کازرون
بزرگداشت تاریخ معاصر شهرستان کازرون برگزار می‌شود
کاشت ۱۱۰۰ درخت به یاد شهدا در کازرون
یادواره هزار و ۳۰۰ شهید کازرون برگزار شد/ اقتدار و شجاعت رزمندگان شهرستان به اثبات رسیده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درگیری شکارچیان متخلف با محیط‌بانان در پارک ملی بمو
دشمن در پی فرسایش درونی کشور است
پنجمین جشن بزرگ میلاد حضرت علی (ع) و پدران آسمانی در شیراز برگزار می‌شود
اقدامات پلیس فارس علیه اخلالگران اقتصادی و سارقان
۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار پژوهشی تا سال ۱۴۰۵ تخصیص می‌یابد
از بحران‌های انباشته تا راه‌حل‌های فراگیر / دولت، احزاب و دانشگاه در مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی
نخستین «جایزه بانوی علم ایران» با حضور معاون رئیس جمهوری اهدا شد/تنها ۱۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیار زنان است
افزایش ۷۰ درصدی بودجه پژوهشی دانشگاه شیراز/راه‌اندازی پردیس علم و فناوری
برگزاری یادواره شهدای کربلای ۴ و گرامیداشت نهضت مقاومت جنوب در کازرون
آخرین اخبار
برگزاری یادواره شهدای کربلای ۴ و گرامیداشت نهضت مقاومت جنوب در کازرون
افزایش ۷۰ درصدی بودجه پژوهشی دانشگاه شیراز/راه‌اندازی پردیس علم و فناوری
نخستین «جایزه بانوی علم ایران» با حضور معاون رئیس جمهوری اهدا شد/تنها ۱۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیار زنان است
از بحران‌های انباشته تا راه‌حل‌های فراگیر / دولت، احزاب و دانشگاه در مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی
اقدامات پلیس فارس علیه اخلالگران اقتصادی و سارقان
۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار پژوهشی تا سال ۱۴۰۵ تخصیص می‌یابد
پنجمین جشن بزرگ میلاد حضرت علی (ع) و پدران آسمانی در شیراز برگزار می‌شود
دشمن در پی فرسایش درونی کشور است
درگیری شکارچیان متخلف با محیط‌بانان در پارک ملی بمو
تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده فارس ۱۰۰ درصد جذب شد
احیای زورخانه‌های تاریخی فارس با همکاری میراث فرهنگی و هیأت پهلوانی