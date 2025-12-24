باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی خسروی مسئول یگان شهید سلیمانی سپاه شهرستان کازرون، اظهار کرد: یادواره و مراسم شام غریبان ۸۵ شهید والامقام کازرون در عملیات کربلای ۴ و گرامیداشت مبارزان نهضت مقاومت جنوب به فرماندهی ناصر دیوان کازرونی در این شهرستان برگزار می‌شود.

او ادامه داد: روز چهارم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی روزی مقدس برای عموم مردم شهرستان انقلابی کازرون است چرا که این شهرستان در چنین روزی ۸۵ شهید در طی عملیات کربلای ۴ در سال ۱۳۶۵، تقدیم به انقلاب اسلامی کرد، از این رو این روز به عنوان یک روز شاخص و تاثیرگذار و به نام روز کازرون در تقویم دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران ثبت و تا ابد ماندگار شده است.

مسئول یگان شهید سلیمانی سپاه شهرستان کازرون تصریح کرد: ۴ دی ماه روزی است که مبارزان و مجاهدان این شهرستان به فرماندهی ناصردیوان کازرونی به جنگ با استعمارگر قرن، انگلیس جنایتکار شتافته و با شکست پلیس جنوب در این روز برگ زرینی در تاریخ کشور ایران به یادگار باقی گذاشتند.

او بیان کرد: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره ۸۵ شهید عملیات کربلای ۴ شهرستان کازرون و مبارزان نهضت مقاومت جنوب، با وحدت و انسجام هرچه بیشتر مردم مومن و انقلابی این شهرستان مراسم یادواره و شام غریبان این شهدا روز پنج شنبه ۴ دی ماه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب در حسینیه حضرت سیدالشهدا (ع)، مسجد ملابرات کازرون برگزار خواهد شد.

فرمانده یگان شهید سلیمانی به برنامه‌های دیگر در این ایام پرداخت و اضافه کرد: گلباران قبور مطهر شهدای عملیات کربلای ۴ در شهر کازرون، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای این عملیات از دیگر برنامه‌های اجرایی در ۴ دی ماه در سطح شهرستان کازرون خواهد بود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

منبع: روابط عمومی سپاه کازرون