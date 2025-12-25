باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: در آذرماه امسال، ۷۳ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست که در مجموع ۱۵۷۵ نفر در این حوادث دچار آسیب و حادثه شدند و امدادگران هلال‌احمر به هزار و ۴۶۸ نفر از آنان امدادرسانی کردند.

وی افزود: در جریان این حوادث، متأسفانه ۳ نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند و ۴۷ نفر دچار مصدومیت که برای ۱۹ نفر از آنان عملیات انتقال انجام شد و ۲ مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه ۶۱۳ خانوار در این حوادث تحت‌تأثیر قرار گرفتند، تصریح کرد: در مجموع ۸ مورد اسکان اضطراری برای حادثه‌دیدگان انجام شد و خدمات حمایتی و معیشتی لازم نیز ارائه گردید.

طاهری ادامه داد: در این مدت، ۳۱۱ نیروی عملیاتی شامل ۱۴۸ پرسنل و ۱۶۰ نجاتگر در قالب ۱۰۲ تیم عملیاتی در صحنه حوادث حاضر شدند. همچنین ۳ تیم واکنش سریع، ۳ تیم توان‌آور (توانا) و ۲ تیم آنست (سگ‌های آموزش‌دیده زنده‌یاب) به مأموریت اعزام شدند.

وی از ثبت ۷۳ حادثه و ارائه خدمات امدادی به هزار و ۴۶۸ نفر خبر داد و گفت: در این مدت، ۳۱۱ نیروی عملیاتی در قالب ۱۰۲ تیم وارد صحنه شدند که نتیجه آن امدادرسانی گسترده، رهاسازی ۱۵۲۷ حادثه‌دیده و پوشش ۶۱۳ خانوار تحت‌تأثیر حوادث بود.

با اشاره به عملیات‌های تخصصی انجام‌شده گفت: در آذرماه ۱۴۰۴ تعداد ۲ مورد نجات فنی و ۲ مورد فوریت درمان انجام شد و در بخش رهاسازی نیز ۱۵۲۷ مورد ثبت شده که نشان‌دهنده گستره و تنوع مأموریت‌ها در استان است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تأکید کرد: این آمار بیانگر آمادگی شبانه‌روزی امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر است و تلاش می‌کنیم با ارتقای آموزش‌ها، افزایش تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی، سطح پوشش حوادث و کیفیت خدمات امدادی را بیش از گذشته افزایش دهیم.

وی ضمن قدردانی از نجاتگران گفت: سرعت، دقت و انسان‌دوستی سه رکن اصلی فعالیت هلال‌احمر است و همراهی مردم بزرگوار استان پشتوانه اصلی تداوم این مسیر خدمت‌رسانی است.