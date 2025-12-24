علیرغم انتشار چند سری از اسناد مرتبط با جفری اپستین، مجرم جنسی بدنام آمریکایی هنوز هزاران سند فاش نشده از او وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دادگستری آمریکا تخمین میزند که صدها هزار پرونده دیگر مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی و قاچاقچی انسان برای بررسی وجود داشته باشد.
به گفته آکسیوس به نقل از مقامات وزارت دادگستری آمریکا، تاکنون حدود ۷۵۰ هزار پرونده بررسی و افشا شده و حدود ۷۰۰ هزار پرونده دیگر هنوز در دست بررسی است. با این حال، بسیاری از این پروندهها ممکن است تکراری باشند، بنابراین تعداد پروندههای باقی مانده ممکن است به چند هزار مورد برسد.
جمعه هفته گذشته، روز انتشار اولین سری از اسناد، تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا گفت: «انتظار دارم امروز چند صد هزار سند منتشر کنیم و این اسناد به اشکال مختلف خواهند بود».
سهشنبه این هفته سومین سری از اسناد منتشر شد و وزارت دادگستری ۳۰ هزار پرونده از تحقیقات مربوط به اپستین و همدستش «گیسلاین مکسول» را فاش کرد.
این افشاگریها پای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را بیش از پیش به اقدامات اپستین باز کرد. در یکی از این اسناد، آمده که ترامپ بارها بیشتر از آنچه پیشتر گزارش شده، با جت شخصی خود به املاک اپستین رفته است.
ترامپ تاکنون رسما به ارتکاب جرم در رابطه با اپستین متهم نشده است، اگرچه دوستی مستندی با این مجرم در دهههای ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ داشته است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید انتشار این اسناد راهی برای منحرف کردن افکار عمومی از «موفقیتهای حزب جمهوریخواه» است!
منبع: گاردین