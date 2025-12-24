باشگاه خبرنگاران جوان - در عرضه یازدهم خودروهای وارداتی، ۱۱۰ هزار و ۷۲۷ نفر با وکالتیکردن حسابهای بانکی خود وارد فرآیند ثبتنام شدند که اطلاعات آنها از سوی بانکها به سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی ارسال شد.
از این تعداد، ۱۰۷ هزار و ۱۳۸ نفر معادل ۹۷ درصد متقاضیان با مراجعه به سامانه، نسبت به ثبت اولویت و انتخاب خودرو اقدام کردند؛ آماری که از مشارکت گسترده متقاضیان در این مرحله حکایت دارد.
قرعه کشی عرضه یازدهم خودروهای وارداتی، چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی کل کشور، مدیران عامل شرکتهای واردکننده و جمعی از معاونان و مدیران مگفا، در محل این شرکت برگزار شد.
محسن دادرس، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، با اشاره به روند اجرای قرعهکشی اظهار داشت: طراحی فرآیندها بهگونهای انجام شده که از ابتدای ثبتنام متقاضیان تا اعلام نتایج نهایی، هیچگونه مداخله انسانی در روند قرعهکشی وجود نداشته و تمامی مراحل بر بستر سامانههای متمرکز انجام شده است.
منبع: مرکز گسترش فناوری اطلاعات