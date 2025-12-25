رئیس سازمان صداوسیما می‌گوید جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای در بهمن ماه در بوشهر توسط رسانه ملی و سازمان انرژی اتمی برگزار می‌‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای گفت: با وجود همه تلاش‌هایی که تا الان در رسانه‌ها منعکس شده و مسئولان برای تشریح و تبیین کارکردهای انرژی هسته‌ای انجام دادند، اما همچنان بخش عمده‌ای از کارکردهای صنعت هسته‌ای معرفی نشده است.

رئیس رسانه ملی اظهار کرد: کار مشترکی بین سازمان صداوسیما و سازمان انرژی اتمی انجام می‌شود مبنی براینکه جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای در بهمن ماه در بوشهر برگزار خواهد شد.

 

برچسب ها: سازمان انرژی اتمی ، رسانه ملی ، انرژی هسته‌ای
