انگلیس، فرانسه و شماری از متحدان شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت‌های ۱۴ کشور از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس روز چهارشنبه بیانیه مشترکی صادر کردند و کابینه امنیتی اسرائیل را به دلیل تصویب ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری محکوم کردند.

بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایسلند، ایرلند، ژاپن، مالت، هلند، نروژ، اسپانیا و انگلیس اظهار داشتند که «تشدید گسترده‌تر» سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، نقض قوانین بین‌المللی است و می‌تواند با به خطر انداختن اجرای طرح صلح غزه، بی‌ثباتی در منطقه را تشدید کند.

این کشور‌ها در بیانیه مشترک خود گفتند: «ما از اسرائیل می‌خواهیم که این تصمیم و همچنین گسترش شهرک‌سازی‌ها را مطابق با قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو کند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: شهرک سازی اسرائیل ، کرانه باختری
در جدیدترین حمله به کرانه باختری؛
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
تبادل نظر
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
روسیه بر یک شهرک جدید در جنوب شرقی اوکراین مسلط شد
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
خشم مکرون و اتحادیه اروپا از ممنوعیت‌های جدید آمریکا برای چند مقام اروپایی
هادی العامری: انحلال الحشد الشعبی شایعه است
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
رونمایی از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی
۱۴ کشور طرح شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کردند
صد‌ها هزار پرونده مرتبط با اپستین همچنان منتشر نشده باقی مانده است
سرنگونی ۱۵ پهپاد در مسیر مسکو از ابتدای امروز
یورش شهرک‌نشینان اسرائیلی به مسجدالاقصی
الجزایر قانونی را تصویب کرد که استعمار فرانسه را جرم اعلام می‌کند
چین از آمریکا خواست اشتباهات خود را اصلاح کند
مکرون و دبیرکل ناتو درباره حمایت امنیتی از اوکراین گفت‌و‌گو کردند
اوکراین در آستانه سال ۲۰۲۶؛ وقتی دیگر امیدی به پیروزی نظامی وجود ندارد
اردوغان: اسرائیل به آتش‌بس پایبند نیست
نگرانی آمریکا از عدم همکاری کشور‌های عربی در مورد غزه با اسرائیل
خشم مکرون و اتحادیه اروپا از ممنوعیت‌های جدید آمریکا برای چند مقام اروپایی
کارشناسان سازمان ملل محاصره ونزوئلا توسط آمریکا را محکوم کردند
روسیه بر یک شهرک جدید در جنوب شرقی اوکراین مسلط شد
کرملین: پوتین در جریان مذاکرات آمریکا و روسیه قرار گرفت
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا با هیئت حماس
آرایش جنگی دمشق در برابر نیرو‌های قسد
مدودف: اوکراین به سوخت انسانی برای اروپا تبدیل شده است
تداوم حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
رونمایی از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی
هادی العامری: انحلال الحشد الشعبی شایعه است
فضای مجازی و کودکان: جنگل دیجیتالی که جای بچه‌ها نیست
شمشیر بران ترامپ ضد سانسورچی‌های اروپایی
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
تاکید روسیه بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
کاهش ارزش سالانه دلار آمریکا به کمترین سطح در دوهه گذشته
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
توافق سیاسی اهل سنت برای تعیین رئیس پارلمان عراق
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع‌سازی غرب با کمک دوستان شرقی