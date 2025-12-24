باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت‌های ۱۴ کشور از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس روز چهارشنبه بیانیه مشترکی صادر کردند و کابینه امنیتی اسرائیل را به دلیل تصویب ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری محکوم کردند.

بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایسلند، ایرلند، ژاپن، مالت، هلند، نروژ، اسپانیا و انگلیس اظهار داشتند که «تشدید گسترده‌تر» سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، نقض قوانین بین‌المللی است و می‌تواند با به خطر انداختن اجرای طرح صلح غزه، بی‌ثباتی در منطقه را تشدید کند.

این کشور‌ها در بیانیه مشترک خود گفتند: «ما از اسرائیل می‌خواهیم که این تصمیم و همچنین گسترش شهرک‌سازی‌ها را مطابق با قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو کند.»

منبع: رویترز