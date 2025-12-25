باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: اولین هدف دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ کوچک سازی دولت بوده است، به طوری که دستگاه‌های غیرضروری از بودجه حذف یا ادغام شدند، لذا بسیاری از دستگاه‌ها و ردیف‌ها و اعتبارات در دولت که کمک‌حال مردم نیستند در بودجه ۱۴۰۵ حذف و یا ادغام شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه بودجه دولت در سال ۱۴۰۵، ۵۹۰۰ همت و بودجه کل کشور ۱۴۴۰۰ همت است اظهار داشت: معافیت مالیاتی را در بودجه به جدیت بالا بردیم، تقریبا تمام معلمان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان ۳۶ درصد و حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند خاطرنشان کرد: به طور متوسط نرخ تورم سال ۱۴۰۵، چهل و خورده‌ای درصد خواهد بود.

سید پورمحمدی با بیان اینکه با بالا رفتن نرخ بنزین، تقاضا برای موتور‌سیکلت‌های برقی افزایش داشته و خودرو‌ها به سمت گازسوز شدن هستند و رفتار مردم در حال تغییر است ادامه داد: ارز ترجیحی کماکان تداوم دارد تا زمانی که دولت اعلام کند.