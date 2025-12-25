منابع آگاه می‌گویند که کاخ سفید دست‌کم برای دو ماه آینده بر اجرای قرنطینه و تحریم‌های نفتی ونزوئلا تمرکز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده، گزارش داد که کاخ سفید به نیرو‌های نظامی آمریکایی دستور داده است که بر اجرای «قرنطینه» نفت ونزوئلا حداقل برای دو ماه آینده تمرکز کنند.

این مقام گفت: «در حالی که گزینه‌های نظامی هنوز وجود دارد، تمرکز ابتدا بر استفاده از فشار اقتصادی با اجرای تحریم‌ها است.»

این بیانیه می‌تواند احتمال حملات زمینی آمریکا علیه ونزوئلا را که دونالد ترامپ بار‌ها مدعی قریب‌الوقوع بودن آن شده، تضعیف کند.

این مقام ادعا کرد: «تلاش‌ها تاکنون فشار زیادی بر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا وارد کرده و اعتقاد بر این است که تا اواخر ژانویه، ونزوئلا با یک فاجعه اقتصادی رو‌به‌رو خواهد شد، مگر اینکه با دادن امتیازات قابل توجه به آمریکا موافقت کند.»

آمریکا از هفته گذشته دست به توقیف نفتکش‌های ونزوئلا زده است. ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی» خوانده و تاکید کرده است که بر این چالش‌ها غلبه خواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ونزوئلا ، دونالد ترامپ ، کاخ سفید
