الهیار بارانی؛ جوان فداکار هرمزگانی که جان ۶۰ نفر را از سیلاب نجات داد

در این وضعیت، الهیار بارانی با وجود خطرات ناشی از شدت جریان سیلاب و نبود امکانات امدادی اولیه، به‌صورت داوطلبانه وارد عمل شد و با تلاش مستمر، کودکان، سالمندان و خانواده‌های گرفتار را به مناطق امن منتقل کرد.

اقدام این جوان هرمزگانی در حالی صورت گرفت که شرایط جوی نامساعد و حجم بالای آب، عملیات امدادرسانی را با دشواری همراه کرده بود، اما حضور به‌موقع و روحیه فداکاری وی نقش مهمی در جلوگیری از بروز تلفات جانی ایفا کرد.

این حرکت انسان‌دوستانه با واکنش مثبت و قدردانی گسترده مردم منطقه همراه شده و اهالی روستای مهرگی و شهرستان سیریک، الهیار بارانی را نمادی از شجاعت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانسته‌اند.

این حادثه بار دیگر نشان داد که مشارکت‌های مردمی و حضور داوطلبان محلی در مدیریت بحران‌های طبیعی، نقشی تعیین‌کننده در کاهش خسارات جانی و حمایت از آسیب‌دیدگان ایفا می‌کند.