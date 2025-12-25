الهیار بارانی؛ جوان فداکار هرمزگانی که جان ۶۰ نفر را از سیلاب نجات داد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - با بالا آمدن ناگهانی سطح آب و محاصره منازل مسکونی، شرایطی بحرانی در روستای مهرگی ایجاد شد.
در این وضعیت، الهیار بارانی با وجود خطرات ناشی از شدت جریان سیلاب و نبود امکانات امدادی اولیه، بهصورت داوطلبانه وارد عمل شد و با تلاش مستمر، کودکان، سالمندان و خانوادههای گرفتار را به مناطق امن منتقل کرد.
اقدام این جوان هرمزگانی در حالی صورت گرفت که شرایط جوی نامساعد و حجم بالای آب، عملیات امدادرسانی را با دشواری همراه کرده بود، اما حضور بهموقع و روحیه فداکاری وی نقش مهمی در جلوگیری از بروز تلفات جانی ایفا کرد.
این حرکت انساندوستانه با واکنش مثبت و قدردانی گسترده مردم منطقه همراه شده و اهالی روستای مهرگی و شهرستان سیریک، الهیار بارانی را نمادی از شجاعت، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانستهاند.
این حادثه بار دیگر نشان داد که مشارکتهای مردمی و حضور داوطلبان محلی در مدیریت بحرانهای طبیعی، نقشی تعیینکننده در کاهش خسارات جانی و حمایت از آسیبدیدگان ایفا میکند.