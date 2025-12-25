الهیار بارانی؛ جوان فداکار هرمزگانی که جان ۶۰ نفر را از سیلاب نجات داد

در جریان سیلاب اخیر در روستای مهرگی از توابع شهرستان سیریک استان هرمزگان، الهیار بارانی، جوان بومی این منطقه، با حضوری شجاعانه و اقدامی ایثارگرانه، موفق شد جان ۶۰ نفر از اهالی روستا را از خطر مرگ نجات دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - با بالا آمدن ناگهانی سطح آب و محاصره منازل مسکونی، شرایطی بحرانی در روستای مهرگی ایجاد شد.

در این وضعیت، الهیار بارانی با وجود خطرات ناشی از شدت جریان سیلاب و نبود امکانات امدادی اولیه، به‌صورت داوطلبانه وارد عمل شد و با تلاش مستمر، کودکان، سالمندان و خانواده‌های گرفتار را به مناطق امن منتقل کرد.

اقدام این جوان هرمزگانی در حالی صورت گرفت که شرایط جوی نامساعد و حجم بالای آب، عملیات امدادرسانی را با دشواری همراه کرده بود، اما حضور به‌موقع و روحیه فداکاری وی نقش مهمی در جلوگیری از بروز تلفات جانی ایفا کرد.

این حرکت انسان‌دوستانه با واکنش مثبت و قدردانی گسترده مردم منطقه همراه شده و اهالی روستای مهرگی و شهرستان سیریک، الهیار بارانی را نمادی از شجاعت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانسته‌اند.

این حادثه بار دیگر نشان داد که مشارکت‌های مردمی و حضور داوطلبان محلی در مدیریت بحران‌های طبیعی، نقشی تعیین‌کننده در کاهش خسارات جانی و حمایت از آسیب‌دیدگان ایفا می‌کند.

Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۰۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
یه سهمیه کنگور بهش بدین کار بزرگی انجام داده، شاید خدا کمک کرد و پزشکی قبول شد.. به جامعه خدمت صادقانه میکنه ..
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
درود برانسانهای شریف
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
دورود به شرفت الهیار جان
رحمت به اون شیر مادرت رحمت به رنج پدرت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
الهیار مردی ، مرد

درد و بلات بخوره تو سر هر چی وطن فروشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
دمش گرم. نمی دونم اگر من بودم این کار رو می کردم؟؟؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
بازهم مردانگی وجود دارد در کشوری که همه فکر جیب خودشان هستند
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
باریکلا
دهقان های فداکار
نام او باید در کتاب های درسی بیاید و تندیس از او ساخته شود و به صورت شایسته از او تقدیر عملی شود
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آریا ایرانی
۱۸:۱۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
درود بر تو ای دلیرمرد کوچک عزیز .
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
همین عکس از سال تحصیلی آینده باید روی جلد کتاب فارسی چاپ بشه برای همه سالها زیرا نمادی از شجاعت و انسانیت است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آففرین
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
راجع ایشان فیلم مستند و فیلم سینمایی ساخته بشه
تا در ذهن تاریخ و مردم باقی بمانند
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرامرز بسیجی
۱۶:۲۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
باعث افتخار وطنی دمت گرم
۰
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خدا خیرش بده
۰
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
به قول شهید عزیز و سربلند شهید حججی، یه جوری زندگی کن که خداوند تو رارا بخرد. به نظرم این جوان فداکار نزد خداوند بسیار عزیزتر شده است.
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
باز هم خدا رو شکر در این دنیای وا نفسا،یه همچین پهلوونایی داریم
بر خود میبالیم
۰
۳۰
پاسخ دادن
