کارشناس فوتبال می گوید که برگ برنده تیم استقلال استفاده از بازیکنان جوان بود که توانستند به خوبی دوندگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد نمایندگان کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: نتایج این هفته نمایندگان کشورمان در آسیا خیلی خوب بود. صعود تراکتور به مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا تا حدودی مشخص شده بود و با برد برابر الدحیل، جایگاهش برای قرعه مناسب در مرحله بعدی خیلی بهتر شد. تیم استقلال هم برابر تیم المحرق باید پیروز می‌شد تا صعود می‌کرد که این اتفاق افتاد و این تیم توانست نتیجه لازم را بگیرد. البته در دقایقی از بازی هم تیم المحرق بازی را در دست خود گرفته بود، اما استقلال توانست مقاومت کند و از فرصت‌ها استفاده کرده و به پیروزی دست یابد.

تیم تراکتور سازمان تیمی خوبی دارد

مازیار درباره اینکه ارزیابی اش از برد تراکتور برابر تیم الدحیل قطر در لیگ نخبگان آسیا بیان کرد: تیم تراکتور از لحاظ ساختار و سازمان تیمی خیلی خوب هست و حتی گل اولی که خورد روی اتفاق بود. به هر حال تراکتوری‌ها توانستند بازی را اداره کنند و به نتیجه مدنظر خود برسند. در این فصل از فوتبال لازم است که تیم‌ها تمرکز ذهنی را داشته باشند تا بعد از خوردن گل سریع از هم پاشیده نشوند و اسکوچیچ در این زمینه توانست تیم تراکتور را هدایت کند.

استفاده از بازیکنان جوان برگ برنده استقلال بود

کارشناس فوتبال درباره اینکه پیروزی استقلال برابر تیم المحرق بحرین را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم برگ برنده تیم استقلال استفاده از بازیکنان جوان بود که توانستند به خوبی دوندگی کنند، چون این بازی سنگینی بود. استقلالی‌ها هم به خوبی توانستند دوندگی کنند و هم از خلاقیت‌ها استفاده کردند و خلاقیت فردی را در گل‌های دوم و سوم دیدیم. قبل از اینکه استقلال گل اول را بزند، بازی پایاپایی را دیدیم. با توجه به اینکه تیم استقلال نیاز به برنده شدن در این بازی را داشت از برنامه و طرح خوبی استفاده کرده است. تیم المحرق در کناره‌های زمین خود ضعیف است، به خاطر همین استقلالی‌ها بنای کاری خود را از جناحین گذاشته بودند که توانستند به نتیجه برسند. من فکر می‌کنم عملکرد تیم آنالیز استقلال خوب بود و به خوبی تیم المحرق را آنالیز کرده بود که به نتیجه مدنظر خود رسید.

نیم المحرق یک مقدار سوار بر بازی بود

او افزود: بعد از اینکه استقلالی‌ها گل اول را زدند، با توجه به اینکه تیم المحرق باید نتیجه لازم را در این بازی می‌گرفت تا به مرحله بعدی صعود کند به خاطر همین بازیکنان این تیم بحرینی یک مقدار سوار بر بازی شدند. البته در نیمه دوم بازی، تعویض‌هایی که انجام شد به استقلال کمک کرد تا به نتیجه مدنظرش برسد.

بازیکنان تراکتور باید از فرصت های گلزنی استفاده کنند

مازیار درباره اینکه تیم تراکتور در مراحل بعدی لیگ نخبگان آسیا می‌تواند به موفقیت برسد، گفت: تیم تراکتور سازمان تیمی خوبی دارد، اما این تیم باید در زمان تجمع در خط دفاع برابر تیم‌های سرعتی زودتر دست به کار شود، چون در مراحل بالاتر فرصت کمتر ایجاد می‌شود و باید زمانی که بازیکنان این تیم صاحب توپ هستند از فرصت‌های خود استفاده کنند.

سطخ تیم ها در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا به هم نزدیک است

کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم‌های استقلال و سپاهان به عنوان تیم‌های دوم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا صعود کردند، گفت: به نظرم سطح تیم‌ها به غیر از النصر عربستان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا به هم نزدیک هستند و همیشه تصمیمات بهتر و اشتباهات کمتر می‌تواند به این تیم‌ها در پیروزی کمک کند.

من شرایط استقلال را بهتر می‌بینم

او درباره اینکه شانس کدامیک از تیم‌های استقلال و سپاهان را برای صعود بیشتر می‌بیند، گفت: من به شخصه شرایط استقلال را بهتر می‌بینم. سپاهان در لیگ خودمان هم ثابت کرده است و این تیم باید یک مقدار شکل تیمی خود را عوض کند. این تیم برای صعود نیاز به گل زدن دارد و باید در فاز هجومی بهتر عمل کرد و این در لیگ خودمان دیدیم که سپاهان در فاز هجومی زیاد موفق نبوده است.

زمین خوب باعث می‌شود که انرژی برای بازیکنان حفظ شود

مازیار درباره اینکه نداشتن زمین خوب هم در کیفیت بازی‌ها تاثیر گذار است یا نه! بیان کرد: هر چه کیفیت زمین بهتر باشد، اجرای فوتبال می‌تواند خیلی راحت‌تر باشد و بازیکنان برای به گردش در آوردن توپ انرژی کمتری مصرف می‌کنند، چون فوتبال امروز استفاده از انرژی است و ما باید انرژی را درست مصرف کنیم. زمین خوب باعث می‌شود که انرژی برای بازیکنان حفظ شود.