رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:نرخ تورم سال آینده به طور متوسط ۴۰ و خورده‌ای درصد خواهد بود که نسبت به امسال تغییر چندانی نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در خصوص آخرین جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در بودجه سال آینده برخی از دستگاه ها که به معیشت مردم ربطی نداشت یا ضروری نبود را در بودجه حذف یا ادغام کردیم و بعید می‌دانم این حذف ها سر و صدا ایجاد کند.

وی ادامه داد: در بودجه سالانه آینده دولت کوچک شده است به طوری که کل بودجه ۱۴۴۰۰ همت بوده  و بودجه خود دولت ۵۹۰۰ همت است و بودجه عمرانی امسال ‌و سال آینده ۶۰۰ همت است.

پور محمدی توضیح داد: با تمام وجود وضع سخت معیشت را حس میکنیم  و تمام معلمان از مالیات معاف شدندو با توجه به شرایط مجبور بودیم همین منابع فعلی را به سمت معیشت ببریم اما سعی کرده ایم معافیت مالیاتی را در بودجه سال آینده افزایش دهیم.

رئیس‌سازمان‌برنامه‌وبودجه‌کشور توضیح داد: حقوق بازنشستگان ۳۶ درصد و کارمندان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد وحقوق افراد تحت پوشش بهزیستی را ۳۹ درصد افزایش دادیم.

وی با اشاره به اینکه حقوق کارمندان طبق قانون باید متناسب با تورم و با توجه به منابع باشد  گفت: امسال بدترین سال از نظر فروش نفت بود و اگر در این شرایط بدون توجه به نقدینگی و منابع، حقوق ها را بالا ببریم مجبوریم خلق پول کنیم. امسال از نظر سختی در کل تاریخ کشور، بی بدیل است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص نرخ تورم گفت: نرخ تورم سال آینده به طور متوسط ۴۰ و خورده ای درصد خواهد بود که نسبت به امسال تغییر چندانی نکرده است.

پور محمدی با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: پول حاصل از گرانی بنزین اصلا برای دولت مهم نبود بلکه تغییر رفتار مردم برای ما مهم بود و بررسی ها حاکی از آن است که تعداد تقاضاها برای تعویض خودرو و موتور سیکلت های فرسوده بعد از گرانی بنزین افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی همچنان به شکل قبل خواهد بود

 پور محمدی توضیح داد:سال آینده باید ۲۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان دهیم.ما در سال‌های گذشته مبالغ زیادی را برای ارز ترجیحی داده ایم. 

او بیان کرد؛۱۷۰ همت برای پرداخت کالابرگ، قطعی است و ۲۹۰ همتی که دولت برای یارانه نان می دهد می تواند به مردم داده شود.

وی افزود:مالیات بر ارزش افزوده را کسانی پرداخت می کنند که مصرف زیادی دارند.

پورمحمدی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی را در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به امسال کاهش داده‌ایم گفت:مولد سازی را در بودجه، ۹۷ درصد کاهش داده ایم.اتکا بودجه به نفت، در سال ۱۴۰۵ کمتر شده است. 

وی با اشاره به اینکه ما سال آینده ۱/۵ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت گفت: اعتبار حوزه بهداشت و درمان ۴۶ درصد افزایش می یابد و سال آینده از ناحیه اوراق هیچ ضرری به بازار سرمایه وارد نمی شود.

او  ياد آور شد: با تغییراتی که ایجاد کرده ایم سال آینده گشایش هایی خواهیم داشت.

 

بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
دارو و شیرخشک امسال چقدر یارانه می‌گیرند؟
عرضه بنزین سوپر وارداتی با استقرار خودرو‌های سوخت‌رسان در تهران
ارز ترجیحی کماکان تا زمانی که دولت اعلام کند، تداوم دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
کم مصرفهاباافزایش حقوق20درصدی 2درصدهم مالیات برارزش افزوده بیشتروتورم بالای40درصدمیشودبی مصرفها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
چهارصد درصد شاید.
