باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: هم‌اکنون هزار و ۱۴۶ واحد پرورش آبزیان در استان فعال هستند که سالانه ۴ هزار و ۸۳۰ تن محصول تولید می‌کنند.

او افزود: سطح بهره‌برداری از مزارع آبزی‌پروری به حدود ۵۰۰ هکتار رسیده و شامل استخر‌های دو منظوره، واحد‌های پرورش ماهیان سردابی و تیلاپیا است.

اسفندیاری اظهار کرد: ۱۲ مزرعه پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت نزدیک به دو میلیون قطعه و ۵۲ مزرعه پرورش زالوی طبی با تولید ۷۰۰ هزار نخ فعال هستند که محصولات آن علاوه بر بازار داخلی به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از شناسایی ۱۲۶ منبع آبی غیرمتعارف با مجموع دبی ۲ هزار و ۳۹۷ لیتر در ثانیه خبر داد و بیان کرد: این منابع قابلیت پرورش گونه‌های مختلف ماهیان را دارند و در صورت اجرای طرح‌های زیرساختی و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توانند سالانه تا ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کنند.

او بر ضرورت اجرای طرح ملی پایلوت پرورش تیلاپیا تأکید کرد و توسعه بخش شیلات را زمینه‌ساز اشتغال و ارتقای جایگاه استان دانست.