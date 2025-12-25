به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی شاخص مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان زیرکوه ۹۵ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - تنها مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: شاخص مقاوم‌سازی مسکن روستایی در شهرستان زیرکوه بالای ۹۵ درصد است که این میزان در سطح کشور زبانزد است

او افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۷۷ روستا از مجموع ۸۲ روستای شهرستان زیرکوه نسبت به اجرای طرح هادی اقدام کرده که این امر نقش مهمی در توسعه، ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان داشته است.

تنها به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین زمین اشاره کرد و ادامه داد: در دو سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ هکتار زمین در سطح روستا‌های شهرستان زیرکوه به محدوده طرح هادی الحاق و از اداره منابع طبیعی تملک شده است که گام مؤثری در پاسخگویی به نیاز‌های مردم و توسعه سکونتگاه‌های روستایی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان زیرکوه عنوان کرد: شهر حاجی‌آباد از نظر پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن، رتبه چهارم استان را داراست و کلیه اراضی مورد نیاز این طرح به طور کامل توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأمین شده است.

او گفت: صددرصد امور نهضت ملی مسکن در شهر حاجی‌آباد شامل واگذاری زمین و معرفی متقاضیان جهت دریافت تسهیلات بانکی با کارمزد ۵ درصد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد.

برچسب ها: بنیاد مسکن ، مسکن روستایی
خبرهای مرتبط
گزارش مشارکت‌های مردمی استان خراسان جنوبی در توسعه و بازسازی عتبات عالیات
اعطای تسهیلات ۴۰۰ میلیونی مسکن روستایی به محض ابلاغ 
توسعه اشتغال در عشق آباد با حمایت از صنعت شترداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف ۲۰ فقره سرقت در ۲ شهرستان خراسان جنوبی
تولید بیش از ۴۸۰۰ تن محصول در واحد‌های پرورش آبزیان خراسان جنوبی
شاخص ۹۵ درصدی مقاوم سازی مسکن روستایی در زیرکوه