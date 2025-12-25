به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی شاخص مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان زیرکوه ۹۵ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - تنها مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: شاخص مقاومسازی مسکن روستایی در شهرستان زیرکوه بالای ۹۵ درصد است که این میزان در سطح کشور زبانزد است
او افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۷۷ روستا از مجموع ۸۲ روستای شهرستان زیرکوه نسبت به اجرای طرح هادی اقدام کرده که این امر نقش مهمی در توسعه، ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان داشته است.
تنها به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین زمین اشاره کرد و ادامه داد: در دو سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ هکتار زمین در سطح روستاهای شهرستان زیرکوه به محدوده طرح هادی الحاق و از اداره منابع طبیعی تملک شده است که گام مؤثری در پاسخگویی به نیازهای مردم و توسعه سکونتگاههای روستایی به شمار میرود.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان زیرکوه عنوان کرد: شهر حاجیآباد از نظر پیشرفت فیزیکی طرحهای نهضت ملی مسکن، رتبه چهارم استان را داراست و کلیه اراضی مورد نیاز این طرح به طور کامل توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأمین شده است.
او گفت: صددرصد امور نهضت ملی مسکن در شهر حاجیآباد شامل واگذاری زمین و معرفی متقاضیان جهت دریافت تسهیلات بانکی با کارمزد ۵ درصد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام میگیرد.