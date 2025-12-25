باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مدتی است که پاشنه شاخص کل بورس بر نوار صعودی میچرخد هرچند این شاخص نسبت به بازارهای موازی همچنان در بازدهی عقب است، اما سرانجام روز گذشته شاخص کل بورس از ارتفاع ۴ میلیون واحد عبور کرد و حالا به دنبال اهداف جدید است.
تداوم روند صعودی شاخص کل بورس که عوامل متعددی همچون کاهش ریسکهای سیستماتیک، رشد نرخ ارز، حذف حجم مبنا، مشخص شدن ابهامات بودجهای و... در آن دخیل است.
عبور از ارتفاع ۴ میلیون واحد حاصل یک سیگنال بنیادی
صعودی شاخص کل بورس به ارتفاع ۴ میلیون واحد که زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آن اظهار کرد: بازار سرمایه روز گذشته یکی از مهمترین روزهای خود در ماههای اخیر را پشت سر گذاشت. عبور شاخص کل از مرز روانی ۴ میلیون واحد، بیش از آنکه یک فتح هیجانی باشد، حاصل یک سیگنال بنیادی و منطقی بود؛ سیگنالی که از دل بودجه بیرون آمد. بازار امروز نشان داد هنوز هم به داده، عدد و عقلانیت واکنش میدهد. در فضایی که بسیاری انتظار تردید، عرضه و عقبنشینی داشتند، جریان پول با اطمینان بیشتری حرکت کرد و شاخص در نهایت بالای این سطح حساس تثبیت شد. مهمتر از خود عدد ۴ میلیون، کیفیت عبور از آن بود؛ عبوری که با پشتوانه خبر و تحلیل اتفاق افتاد.
او افزود: طبیعی است که محدوده ۴ میلیون واحد، میدان رفت و برگشت و نوسان باشد. بازار در این سطوح نیاز به هضم خبر و تثبیت دارد. اما تفاوت امروز با مقاطع مشابه گذشته در این است که بازار تنها روی موج هیجان سوار نیست. گزارشهای ماهانه، شفافسازیهای کدال و چشمانداز نرخ ارز، همگی در حال همجهت شدن هستند. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، عبور پایدار از این مقاومت ذهنی دور از دسترس نخواهد بود؛ هرچند مسیر آن احتمالاً با نوسان و دست به دست شدن همراه است.
روند صعودی شاخصهای بازار سرمایه که یادآور رونق بورس در سال ۹۷ است روزهایی که بورس زبان به زبان میچرخید و همه در حال تحلیل بازار بودند روزهای صعودی که، اما بعد از آن در سال ۹۹ با روندهای ریزشی درسهای زیادی را به سهامداران داد و همچنان با رشدهای اخیر بسیاری از سهامداران در زیان هستند.
نوسان جزئی از ذات بازار
در همین راستا هم محمدرضا برگی کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سرمایهگذاران حقیقی که به تازگی میخواهند وارد بازار شوند، باید با آگاهی و شناخت کافی از بازار سرمایه وارد شوند افرادی که آشنایی کافی ندارند، بهتر است به صورت مستقیم وارد بازار نشوند. با توجه به رشد اخیر، شرکتهای متوسط و کوچک نیز میتوانند بازدهی خوبی برای سهامداران خود داشته باشند.
در پایان، برگی خاطرنشان کرد که با توجه به وجود نهادهای سرمایهگذاری معتبر، سرمایهگذاران میتوانند از طریق صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به سطح ریسکپذیری خود، به سرمایهگذاری در بازار بپردازند.
در نهایت گفتنی است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با ادامه روند مثبت فعلی، بورس میتواند برای مدت طولانیتر در این مسیر رو به رشد باقی بماند، اما نباید هرگز فراموش کرد که نوسان جزئی از ذات بازارهای مالی است و باید سهامداران در نوسانات هوشمندانه و به دور از هیجان تصمیمگیری کنند.