تحولات اخیر بازار بورس نشان‌دهنده شتاب جدید در رشد شاخص‌ها است، به طوری که روز گذشته شاخص کل با عبور از مرز ۴ میلیون واحد، ارتفاع جدیدی در حرکت خود ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدتی است که پاشنه شاخص کل بورس بر نوار صعودی می‌چرخد هرچند این شاخص نسبت به بازار‌های موازی همچنان در بازدهی عقب است، اما سرانجام روز گذشته شاخص کل بورس از ارتفاع ۴ میلیون واحد عبور کرد و حالا به دنبال اهداف جدید است.

تداوم روند صعودی شاخص کل بورس که عوامل متعددی همچون کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رشد نرخ ارز، حذف حجم مبنا، مشخص شدن ابهامات بودجه‌ای و... در آن دخیل است.

عبور از ارتفاع ۴ میلیون واحد حاصل یک سیگنال بنیادی 

صعودی شاخص کل بورس به ارتفاع ۴ میلیون واحد که زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آن اظهار کرد: بازار سرمایه روز گذشته یکی از مهم‌ترین روز‌های خود در ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت. عبور شاخص کل از مرز روانی ۴ میلیون واحد، بیش از آنکه یک فتح هیجانی باشد، حاصل یک سیگنال بنیادی و منطقی بود؛ سیگنالی که از دل بودجه بیرون آمد. بازار امروز نشان داد هنوز هم به داده، عدد و عقلانیت واکنش می‌دهد. در فضایی که بسیاری انتظار تردید، عرضه و عقب‌نشینی داشتند، جریان پول با اطمینان بیشتری حرکت کرد و شاخص در نهایت بالای این سطح حساس تثبیت شد. مهم‌تر از خود عدد ۴ میلیون، کیفیت عبور از آن بود؛ عبوری که با پشتوانه خبر و تحلیل اتفاق افتاد.

او افزود: طبیعی است که محدوده ۴ میلیون واحد، میدان رفت و برگشت و نوسان باشد. بازار در این سطوح نیاز به هضم خبر و تثبیت دارد. اما تفاوت امروز با مقاطع مشابه گذشته در این است که بازار تنها روی موج هیجان سوار نیست. گزارش‌های ماهانه، شفاف‌سازی‌های کدال و چشم‌انداز نرخ ارز، همگی در حال هم‌جهت شدن هستند. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، عبور پایدار از این مقاومت ذهنی دور از دسترس نخواهد بود؛ هرچند مسیر آن احتمالاً با نوسان و دست به دست شدن همراه است.

روند صعودی شاخص‌های بازار سرمایه که یادآور رونق بورس در سال ۹۷ است روز‌هایی که بورس زبان به زبان میچرخید و همه در حال تحلیل بازار بودند روز‌های صعودی که، اما بعد از آن در سال ۹۹ با روند‌های ریزشی درس‌های زیادی را به سهامداران داد و همچنان با رشد‌های اخیر بسیاری از سهامداران در زیان هستند.

نوسان جزئی از ذات بازار

در همین راستا هم محمدرضا برگی کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سرمایه‌گذاران حقیقی که به تازگی میخواهند وارد بازار شوند، باید با آگاهی و شناخت کافی از بازار سرمایه وارد شوند افرادی که آشنایی کافی ندارند، بهتر است به صورت مستقیم وارد بازار نشوند. با توجه به رشد اخیر، شرکت‌های متوسط و کوچک نیز می‌توانند بازدهی خوبی برای سهامداران خود داشته باشند.

در پایان، برگی خاطرنشان کرد که با توجه به وجود نهاد‌های سرمایه‌گذاری معتبر، سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به سطح ریسک‌پذیری خود، به سرمایه‌گذاری در بازار بپردازند.

در نهایت گفتنی است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با ادامه روند مثبت فعلی، بورس می‌تواند برای مدت طولانی‌تر در این مسیر رو به رشد باقی بماند، اما نباید هرگز فراموش کرد که نوسان جزئی از ذات بازار‌های مالی است و باید سهامداران در نوسانات هوشمندانه و به دور از هیجان تصمیم‌گیری کنند.

بورس خیلی بدهکار هست به سهامداران ، هنوز ضرر های۵سال قبل جبران نشده کاملا ، قیمت سهام به اندازه شاخص رشد نکرده اصلا
من خودم از سال ۹۹ سهام دارم هنوز هم از زیان خارج نشده ام ۱۰۰ برابر هم بشه فایده نداره زندگیم نابود شد اعصابم بهم ریخت افسردگی گرفته ام ۶ سال زجر کشیدن ارزش سود ۱۰۰۰ درصدی را هم نداره
شوهرم سال ۹۹ خونه را فروختند عوض کنند نتوانستند یعنی تورم اجازه نداد مجبور شد برای حفظ ارزش پولمان سهام بخرد از اون موقع ما شب و روز نداریم شوهرم چنان در فشار روانی قرار گرفت که سکته کرد به گوشه ای افتاد دیروز به پرتفوی شوهرم نگاه می کردم هن‌ز در خیلی از سهام ها ۲۰ تا ۶۰ درصد در زیان هستند واقعا ما چه گناهی کردیم سهام خریدیم حداقل پول خودمان را برگردانید تا خونه رهن کنیم منت نامردان را نکشیم
مالباختگان ۹۹ بعیده به این زودی ها به اصل سرمایه خودشان برسند!
چرا هیچ جایی صحبت از بورس نیست؟ بورس اول زیان سنگین می زنه بعد قسمتی از زیان را جبران می کنه وقتی همه خوشحال شدند که زیان ها جبران و به سود می رسند دوباره برمی گرده زیان می زنه ولی بازارهای دیگه بدون زیان زدن این کار ها را می کنه اونهایی که مثل من چند ساله در بورس هستند هم زیان درصدی دیدند هم زیان زمانی که بیشتر از زیان درصدی بوده اگه ۸۰ درصد در سهمی در زیان هستیم تازه بعد از ۴۵۰ درصد به اصل پولمون می رسیم نه تورم
بعد جنگ تقریبا تمام سهام ها ۵۰ درصد منفی خوردند باید همان سهم ها ۱۰۰ درصد بالا بیاد تازه طرف سربسر بشه این مال امسال اونهایی که سال ۴۰۲ و سال ۱۳۹۹ خریدند اگه میانگین نزده باشند قطعا الان بین ۴۵ تا ۸۰ درصد در زیان هستند در بسیاری از سهام ها حتی با میانگین زدن هم نمیشه از زیان خارج شد سهام هایی که بیش از ۷۰ درصد ریزش داشتند من خودم وآذر ۳ بار میانگین زدم هنوز ۳۵ درصد در زیانم
