شهروندخبرنگار ما از کمبود امکانات رفاهی در برخی از اتوبوس در پایانه غدیر تا شهرک رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز که جمعیت شهر‌ها روزبه‌روز بیشترمی‌شود، یکی از چالش‌های بزرگ، جابجایی سریع، امن و ارزان مردم است. استفاده از وسایل حمل و نقل مانند اتوبوس علاوه بر اینکه یکی از روش‌های رایج و اقتصادی برای جابجایی مسافران است؛ آنها می‌توانند با آرامش به مقصد خود برسند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی اتوبوس‌ها در پایانه غدیر تا شهرک رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض ادب می‌خواستم در مورد اتوبوس‌های شهرستان مشهد استان خراسان رضوی خط ۵۰۲ که از پایانه غدیر تا شهرک رضویه از اتوبوس‌های کهنه استفاده می‌کنند وهمچنین با وجود اینکه خط ۸۳۰ و۸۳۱ یکی از پر جمعیت‌ترین خطوط بی آر تی هست هنوز اتوبوس‌ها شو نوسازی نکردند و اتوبوس‌های نو را در خط‌های دیگر به کار گرفتند می‌خواستم در این مورد گزارشی تهیه کنید. لطفا به فکر پایین شهر هم باشید و اتوبوس‌های کهنه را برای محله‌های پایین شهر به کار نگیرید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: حمل و نقل شهری ، کمبود امکانات رفاهی ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
معضلات اهالی روستای قره قاچ ماکو از زبان شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
کمبود امکانات رفاهی در برخی از اتوبوس‌های مشهد صدای مسافران را درآورد
رنجش شهروندان از کمبود برخی از امکانات رفاهی و تفریحی در برخی از شهر‌های خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
آخرین اخبار
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
مراسم بزرگداشت چهارم دی‌ماه؛ روز حماسه و ایثار در آران و بیدگل + فیلم
دست اندازهای ارسنجان رانندگان را به دردسر انداخت
گشت و گذاری در یک کاخ تاریخی رامسر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شارژ اعتبار مرحله دوم طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوار‌
کمبود امکانات رفاهی در پایانه غدیر تا شهرک رضویه مشهد صدای مسافران را درآورد