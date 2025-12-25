شهروندخبرنگار ما از کمبود امکانات رفاهی در برخی از اتوبوس در پایانه غدیر تا شهرک رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز که جمعیت شهرها روزبهروز بیشترمیشود، یکی از چالشهای بزرگ، جابجایی سریع، امن و ارزان مردم است. استفاده از وسایل حمل و نقل مانند اتوبوس علاوه بر اینکه یکی از روشهای رایج و اقتصادی برای جابجایی مسافران است؛ آنها میتوانند با آرامش به مقصد خود برسند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی اتوبوسها در پایانه غدیر تا شهرک رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با عرض ادب میخواستم در مورد اتوبوسهای شهرستان مشهد استان خراسان رضوی خط ۵۰۲ که از پایانه غدیر تا شهرک رضویه از اتوبوسهای کهنه استفاده میکنند وهمچنین با وجود اینکه خط ۸۳۰ و۸۳۱ یکی از پر جمعیتترین خطوط بی آر تی هست هنوز اتوبوسها شو نوسازی نکردند و اتوبوسهای نو را در خطهای دیگر به کار گرفتند میخواستم در این مورد گزارشی تهیه کنید. لطفا به فکر پایین شهر هم باشید و اتوبوسهای کهنه را برای محلههای پایین شهر به کار نگیرید.
