باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ محمد داد رس ، مدیر کل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی به این استان خبر داد و گفت : دما ی هوای این استان امروز ۳ تا ۶ درجه سردتر می شود.

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه وزش باد، بارندگی شدید در برخی از نقاط ، احتمال تگرگ و رعد و برق ، مه آلودگی و بارش برف در مناطق کوهستانی از اهم شرایط جوی امروز در استان پیش بینی شده است، گفت: با این وضعیت گزارش شده ، هواشناسی هشدار سطح زرد را برای استان اعلام کرد.

داد رس اذعان داشت : بالا آمدن آب رودخانه هاو طغیانی شدن و سیل آبی شدن دور از انتظار نیست.



وی افزود: شرایط جوی امروز برای فعالیت های کوهنوردی و دریایی مناسب نیست .‌