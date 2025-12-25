مدیر کل هواشناسی گیلان از هشدار سطح زرد هواشناسی خبرداد و گفت: امروز با ورود سامانه بارشی شاهد کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا در این استان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  محمد داد رس ، مدیر کل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی به این استان خبر داد و گفت :  دما ی هوای این استان امروز  ۳ تا ۶ درجه  سردتر می شود.

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه وزش باد،  بارندگی شدید در برخی از نقاط ،  احتمال تگرگ و رعد و برق ، مه آلودگی و بارش برف در مناطق کوهستانی از اهم شرایط جوی امروز در استان پیش بینی شده است، گفت: با این وضعیت گزارش شده ، هواشناسی هشدار سطح زرد را برای استان اعلام کرد. 

داد رس اذعان داشت : بالا آمدن آب رودخانه هاو طغیانی شدن  و سیل آبی شدن دور از انتظار نیست. 


وی افزود: شرایط جوی امروز  برای فعالیت های کوهنوردی و دریایی مناسب نیست .‌

برچسب ها: بارندگی ، گیلان
خبرهای مرتبط
ورود سامانه بارشی به گیلان
کاهش ۵ درجه ای دمای هوای گیلان
کاهش ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
لیله الرغائب، شب آرزوها / از برپایی محافل نیایش تا آیین توزیع نذری
هشدار سطح زرد هواشناسی/ هوای گیلان ۶ درجه سرد تر می شود