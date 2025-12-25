معاون خدمات شهری شهرداری تهران از توافق با دانشگاه تهران برای ایجاد بازار کتاب و اقلام فرهنگی جهت ساماندهی دستفروشان کتاب در محدوده خیابان انقلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - خیابان انقلاب اسلامی، به ویژه حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب، سالهاست که به واسطه حضور گسترده دستفروشان کتاب در پیادهروها و حاشیه خیابان، با معضل انسداد معابر و اختلال در تردد شهروندان مواجه است.
این شرایط، نه تنها تردد را برای شهروندان دشوار ساخته، بلکه نظم عمومی را نیز مختل کرده است.
داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درگفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد ساماندهی دستفروشان خیابان انقلاب، بهویژه در مقابل دانشگاه تهران گفت: در خصوص دستفروشان خیابان انقلاب در روبروی دانشگاه تهران که عمده آنها فروش کتاب و اقلام فرهنگی هستند اخیراً با دانشگاه تهران تفاهمی انجام شد.
وی افزود: در پی این تفاهم، یکی از زمینهایی که در محدوده دانشگاه تهران قرار داشت، مشخص شده است تا به عنوان بازار کتاب و اقلام فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
گودرزی گفت: در هفته اخیر صحبت کردیم آنجا را بگذاریم بازار کتاب و اقلام فرهنگی و همه دستفروشان این محدوده را به آنجا منتقل کنیم که محور خیابان انقلاب آزاد شود.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص ساماندهی سایر دستفروشان گفت: شهرداری تهران برای دستفروشان در سایر نقاط شهر، در حال ایجاد بازار و ساماندهی محل کسبوکار است.
وی با اشاره به مقیاس این طرح در سطح پایتخت گفت: برای ۵۴ نقطه در شهر تهران این طراحیها در حال انجام است و به مرور، یک به یک، این نقاط را زیر بار طراحی و اجرا میرود.
گودرزی از شهروندان تهرانی درخواست همکاری کرد و گفت: مردم عزیز باید کمک کنند؛ اگر در محلی بازاری ایجاد میشود، اگر میخواهند از این دستفروشها خرید داشته باشند، به آنجا مراجعه کنند که این بازارها رونق بگیرد و کسبوکار افرادی که این شغل را انتخاب کردهاند ادامه داشته باشد و هم معابر منظم و قانونمندی را داشته باشیم.