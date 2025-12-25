باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ اسماعیل محمدجانی، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، با اشاره به روند جهانی بانکداری گفت: وظیفه بانکها و تسلط دولت بر بانک، از وظایف بانک مرکزی جدا شده و بانکهای مرکزی در دنیا به سمت استقلال رفتهاند.
وی افزود: بحث ثبات مالی و پولی مهم است و ثبات مالی باید در قالب سند تامین مالی تدوین شود تا به رشد ارزش افزوده و توسعه صنعتی منجر شود.
محمدجانی تصریح کرد: در سالهای اخیر، بانک مرکزی با انتشار اوراق بانکی سعی کرده روشهای تامین مالی را متحول کند و به این ترتیب، سهم نظام مالی از سال ۹۱ تا ۹۹ تغییرات جدی داشته است. با این حال، سلطه مالی دولت همچنان محسوس است و ناکارایی چرخه بانکی باعث بیثباتی اقتصادی شده است.
چالشهای نظام بانکی و اولویتبندی سرمایهگذاری
وی به فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: تخصیص منابع متأسفانه به سرمایه مولد منجر نشده و سرمایهگذاریهای بیش از حد در حوزه نورد و فولاد نیز نتیجه همین بیبرنامگی بوده است.
محمدجانی تاکید کرد: سند راهبرد توسعه صنعتی کشور باید اولویتبندی شود و کارگروهی برای تعیین بخشهای دارای اولویت تشکیل شود تا شورای گفتگوی استان کرمان، به تدوین رشته فعالیتها و هدایت سرمایهگذاریها کمک کند.
استان کرمان و فرصتهای سرمایهگذاری
مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به ظرفیتهای استان کرمان خاطرنشان کرد: باید مجموعهای برای راهبری سرمایهگذاری در استان وجود داشته باشد و حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف توسعه اکتشاف و فناوری، اولویت اصلی است.
وی افزود: تامین منابع یک روی سکه و چگونگی مصرف منابع روی دیگر سکه ابزارهای تامین مالی است. در حالی که رویکردهای دنیا از سال ۱۹۸۰ به سمت آزادسازی اقتصاد و منابع مالی رفته، ما همچنان عقب هستیم.
تحول نظام تامین مالی؛ ضرورت امروز اقتصاد ایران
محمدجانی با اشاره به تجربه ناکارآمدیهای نظام سنتی تامین مالی گفت: باید تغییر پارادایم اتفاق بیفتد و همراهی فعالان اقتصادی و هدایت اعتبار توسط نهادهای مالی انجام شود.
وی همچنین بر اهمیت نظام آماری دقیق برای تصمیمگیری هوشمندانه تاکید کرد و افزود: عدم تقارن آمار و اطلاعات در حوزه تولید، مانع استفاده از تجارب گذشته و سرمایهگذاریهای جدید شده است و حل این مشکل، یکی از الزامات توسعه صنعتی کشور است.
جمعبندی
محمدجانی نتیجهگیری کرد، توسعه صنعتی استان و کشور بدون برنامهریزی دقیق تامین مالی و اولویتبندی سرمایهگذاریها ممکن نیست و برای آیندهای پایدار، ترکیب ابزارهای نوین مالی، دادههای شفاف و همراهی نهادهای دولتی و بخش خصوصی ضروری است.