نکاتی که برای ذخیره انرژی در بخش خانگی باید رعایت شود + فیلم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مورد دخیر انرژی در بخش خانگی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص ذخیره انرژی در بخش خانگی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
هزینه این همه عایق کاری را از کجا بیاریم و پرداخت کنیم
دوم اینکه در دنیا حقوق و دستمزدها چقدر است
