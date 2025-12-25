باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس استرالیا در حال بررسی یک «آتش‌سوزی مشکوک» است، پس از آنکه روز پنجشنبه یک خودرو حامل نشان جشن یهودی حنوکا در ملبورن به آتش کشیده شد.

تصاویر پخش شده از شبکه ملی‌ ای‌بی‌سی نشان می‌دهد خودروی خالی که یک علامت «حنوکا مبارک» روی سقف آن نصب شده بود، در حالی که در جلوی یک خانه پارک شده بود، در آتش سوخت.

پلیس ایالت ویکتوریا در بیانیه‌ای گفت این خودرو در ساعات اولیه صبح پنجشنبه در حومه سنت کیلدای شرقی ملبورن به آتش کشیده شد و آن را یک «آتش‌سوزی مشکوک» توصیف کرد.

ساکنان خانه به عنوان اقدام احتیاطی تخلیه شدند.

پلیس گفت: «کارآگاهان فردی را شناسایی کرده‌اند که ممکن است بتواند در تحقیقات آنها کمک کند و آنها به طور فعال در جستجوی او هستند و درباره محل حضور او تحقیق می‌کنند.»

مقامات استرالیا پس از تیراندازی جمعی ۱۴ دسامبر در یک جشن حنوکا در ساحل باندی که ۱۵ کشته برجا گذاشت، قوانین و مجازات‌های جنایات نفرت را تشدید می‌کنند.

رابی افی بلاک از چباد محلی سنت کیلدا گفت که این به وضوح یک حمله یهودستیزانه است.

در همین حال، یک مرد استرالیایی پس از آنکه پیامی در رسانه اجتماعی در حمایت از تیراندازی جمعی در ساحل باندی منتشر کرد، متهم و بازداشت شده است.

به گزارش رسانه‌های محلی، یک دادگاه در استرالیای غربی شنید که پلیس شش سلاح شبیه‌سازی شده، ۴۰۰۰ فشنگ مهمات غیرایمن و مطالب یهودستیز را در خانه او یافته است.

پلیس استرالیای غربی در بیانیه‌ای گفت که کارآگاهان روز سه‌شنبه به خانه مظنون یورش بردند.

وی به اتهام قصد آزار نژادی، حمل یا داشتن سلاح ممنوعه، و عدم ذخیره‌سازی مناسب اسلحه یا مواد مرتبط تحت تعقیب قرار گرفت.

مظنون که در رسانه‌های محلی مارتین توماس گیلین، مرد ۳۹ ساله از پرث نامیده شده، روز چهارشنبه در دادگاه بخش فرمانتل حاضر شد.

به گزارش رسانه‌ها، در یک پست رسانه اجتماعی، وی عمدا «حمایت ۱۰۰ درصدی» خود را از تیراندازی جمعی ۱۴ دسامبر در یک جشن یهودی در ساحل باندی ابراز کرد که ۱۵ کشته برجا گذاشت.

به گزارش گیلین به دادگاه گفت که قصد آسیب رساندن به کسی را نداشته و سعی داشته حمله باندی را با مرگ فلسطینیان در غزه مقایسه کند.

به گزارش رسانه‌های محلی، وی تا جلسه دادگاه بعدی در فوریه در بازداشت باقی خواهد ماند.

کول بلنچ، کمیسر پلیس استرالیای غربی، گفت که اعتقاد بر این نیست که این مرد بخشی از یک شبکه بوده است.

او به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنیم این یک فرد است که این نظرات را به صورت آنلاین منتشر کرده است، و ما هنوز در حال ارزیابی تهدید این فرد هستیم.»

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، گفت که از این دستگیری مطلع شده است.

او در بیانیه‌ای گفت: «جایی برای یهودستیزی، نفرت و ایدئولوژی‌های خشونت‌آمیز در استرالیا وجود ندارد. از کار پلیس استرالیای غربی برای شناسایی سریع این فرد و اقدام فوری تشکر می‌کنم.»

منبع: خبرگزاری فرانسه