نخستین همایش مجریان تراز زبان فارسی در رسانه ملی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین همایش مجریان تراز زبان فارسی در رسانه ملی، به همت مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی و هم‌زمان با روز بزرگداشت رودکی، سوم دی‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، با حضور در این همایش و در تبیین اهمیت نقش مجریان در رسانه ملی، اظهار کرد: از محتوا و نحوه اجرای مجری‌ای که در آنتن زنده نقش‌آفرینی می‌کند، سیاست‌های سازمان صداوسیما برداشت می‌شود و این امر نمایانگر اهمیت بالای کار اجرا و جایگاه مجریان است.

وی افزود: فارغ از همه بخشنامه‌ها، تبصره‌ها و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، تصویری که از سازمان در ذهن مخاطب نقش می‌بندد، همان تصویری است که مجریان در قاب رسانه ارائه می‌دهند. از همین رو، اعتبار مجریان، اعتبار سازمان و احترام آنان، احترام رسانه ملی است و این جایگاه، جایگاهی تعیین‌کننده و اثرگذار به‌شمار می‌آید.

رئیس سازمان صداوسیما ضمن تأکید بر منزلت والای زبان فارسی، ابراز تأسف کرد: گسترش روزافزون رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی در سال‌های اخیر، از عوامل مؤثر در تنزل سطح گفتار عمومی بوده است؛ به‌گونه‌ای که با نگاهی به گفتار و اظهارنظر‌های سال‌های دور می‌توان مشاهده کرد که از حیث ساختار کلامی، ادبیات گفتاری مردم در گذشته از استحکام و قوت بیشتری برخوردار بوده است. در چنین شرایطی، مجریان رسانه ملی مسئولیتی مهم و انکارناپذیر در صیانت از زبان فارسی بر عهده دارند.

جبلی با اشاره به اینکه از سال‌های گذشته دستورالعمل‌های متعددی درباره ادبیات، واژه‌گزینی و روش گفتار مجریان در رسانه ملی صادر شده و آثار مثبت و برکات آن شیوه‌نامه‌ها، نظارت مستمر و پایش بهبود این فرایند همچنان مشهود است، گفت: مجریان به‌عنوان نماد رسانه ملی - که بزرگ‌ترین دستگاه فرهنگی و فرهنگ‌ساز کشور به‌شمار می‌رود- باید همواره پاسداشت زبان فارسی و دقت در کاربرد درست آن را در صدر توجه خود قرار دهند.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به دغدغه جدی رهبر فرزانه انقلاب درباره صیانت از زبان فارسی و ضرورت چاره‌اندیشی برای جلوگیری از انحطاط و ضعف آن، گفت: رهبری همواره مصرترین مسئول کشور در حوزه حفظ ارکان زبان فارسی بوده و هستند و مظلومیت زبان فارسی همواره جزو نگرانی‌هایی ایشان بوده است؛ در نتیجه، ما باید تمام هم‌وغم خود را بگذاریم تا مسیر زبان فارسی را به جهت درست آن بازگردانیم.

منبع: رسانه ملی