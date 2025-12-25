باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به وضعیت ترافیکی کشور در روز ۴ دی ۱۴۰۴ گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تردد وسایل نقلیه در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، روان است.

وی افزود: در حال حاضر محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی پایداری بر این مسیر‌ها حاکم است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محور‌های مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محور‌های دوآب–بلده (رفت و برگشت)، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)، خوانسار–بویین و میاندشت، زرآباد–چاهان، جلگه–چاه اسحاق و پونل–خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی همچنین از وجود انسداد فصلی در محور گنجنامه–تویسرکان خبر داد و تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به هشدار‌های پلیس راه، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.