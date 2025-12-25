سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۹ واحد غیرمجاز به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع در روستای بریکلا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده -صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰، ۹ واحد بنای غیرمجاز در روستای بریکلا، تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی بنفشه ده با مساحت کلی ۱۸۰۰ مترمربع، قلع و قمع و تخریب شد.

او افزود: این اقدام در راستای اجرای مقررات و حفظ منابع پایه کشاورزی صورت گرفته و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور بر نظارت و برخورد قاطع با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی تأکید دارد.

صادقی همچنین از همکاری مردم و مسئولان محلی در این زمینه تقدیر کرد و گفت: پیشگیری از توسعه ساخت وساز‌های غیرقانونی، گامی مهم برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است