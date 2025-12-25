رئیس پلیس راه راهور فراجا بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در رانندگی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی بویژه زنجیر چرخ در فصل زمستان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار کرمی اسد با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و زنجان شاهد بارش برف بوده‌اند، گفت: در پی این شرایط جوی، در برخی محور‌های این استان‌ها محدودیت به‌صورت مقطعی اعمال شده است.

وی با اشاره به اینکه طی ۷ تا ۱۰ روز گذشته بخش عمده‌ای از جغرافیای کشور با بارش برف مواجه بوده است، افزود: در این مدت محدودیت‌های ترافیکی در محور‌هایی اعمال شده که شرایط جوی مذکور وجود داشته است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در فصل زمستان تاکید کرد و گفت: مهم‌ترین تهدید رانندگی در فصل زمستان ناپایداری وسیله نقلیه در شرایط لغزندگی است و یکی از عوامل اصلی تشدید این ناپایداری، رفتار راننده و به‌ویژه انتخاب سرعت غیرمطمئنه است. در صورتی که راننده شرایط محیطی را به‌درستی درک نکند و با سرعتی مشابه شرایط عادی رانندگی کند، احتمال خروج از جاده و واژگونی وجود دارد.

سردار کرمی‌اسد در همین راستا بار دیگر بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در فصل زمستان تاکید کرد و گفت: همراه داشتن تجهیزات زمستانی بویژه زنجیر چرخ خط قرمز پلیس در سفرهاست و پلیس کنترل می‌کند.