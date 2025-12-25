باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-از امروز عرضه بنزین سوپر در تهران آغاز شده است و طبق اطلاعیه که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده است در ۵ نقطه جایگاه‌های سوخت سیار مستقر شده و اقدام به عرضه بنزین سوپر می کنند.

طبق اطلاعیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعداد پنج خودروی سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های مشخص آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است.

کنترل‌های کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع‌کننده و توسط شرکت‌های ذی‌صلاح مورد تائید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع‌کننده انجام می‌شود.

خودرو‌های سوخت‌رسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.

براساس این گزارش در صورت افزایش تعداد توزیع‌کننده و جایگاه‌های مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیه‌های بعدی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

براساس این گزارش بنزین سوپر در بورس انرژی با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ در هر لیتر تعیین شده بود اما هنوز قیمت بنزین در جایگاه های سیار مشخص نشده است.

این نرخ با افزودن هزینه حمل از بنادر تا جایگاه، حق‌العمل جایگاه و ۱۳ درصد مالیات ارزش افزوده،افزایش خواهد یافت که پیش بینی می‌شود قیمت آن با این موارد به حدود ۷۵ هزار تومان برسد.

خودروهای سوخت‌رسان سیار آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران:

ردیف ۱:شماره پلاک خودرو: ۶۹۱ ع ۵۵-۵۵محل استقرار: فرمانیه، نبش خیابان فربین

ردیف ۲:شماره پلاک خودرو: ۶۶۸ ع ۵۵-۵۵محل استقرار: ضلع شمالی میدان الف

ردیف ۳:شماره پلاک خودرو: ۸۸۴ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: شهرک غرب، بلوار ایوانک

ردیف ۴:شماره پلاک خودرو: ۷۱۶ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: میدان امام خمینی لواسان / بوکان

ردیف ۵:شماره پلاک خودرو: ۷۱۷ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: سعادت آباد، میدان فرهنگ (دو راهی مرجان)