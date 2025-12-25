از امروز در ۵ نقطه شمال تهران خودرو‌های سیار بنزین سوپر مستقر شده که البته هنوز قیمت بنزین مشخص نیست.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-از امروز عرضه بنزین سوپر در تهران آغاز شده است و طبق اطلاعیه که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده است در ۵ نقطه جایگاه‌های سوخت سیار مستقر شده و اقدام به عرضه بنزین سوپر می کنند.

طبق اطلاعیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعداد پنج خودروی سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های مشخص آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است. 

کنترل‌های کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع‌کننده و توسط شرکت‌های ذی‌صلاح مورد تائید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع‌کننده انجام می‌شود.

خودرو‌های سوخت‌رسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.

براساس این گزارش در صورت افزایش تعداد توزیع‌کننده و جایگاه‌های مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیه‌های بعدی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

براساس این گزارش بنزین سوپر در بورس انرژی با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ در هر لیتر تعیین شده بود اما هنوز قیمت بنزین در جایگاه های سیار مشخص نشده است.

این  نرخ  با افزودن هزینه حمل از بنادر تا جایگاه، حق‌العمل جایگاه و ۱۳ درصد مالیات ارزش افزوده،افزایش خواهد یافت که پیش بینی می‌شود قیمت آن با این موارد به حدود ۷۵ هزار تومان برسد.

خودروهای سوخت‌رسان سیار آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران:

ردیف ۱:شماره پلاک خودرو: ۶۹۱ ع ۵۵-۵۵محل استقرار: فرمانیه، نبش خیابان فربین

ردیف ۲:شماره پلاک خودرو: ۶۶۸ ع ۵۵-۵۵محل استقرار: ضلع شمالی میدان الف

ردیف ۳:شماره پلاک خودرو: ۸۸۴ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: شهرک غرب، بلوار ایوانک

ردیف ۴:شماره پلاک خودرو: ۷۱۶ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: میدان امام خمینی لواسان / بوکان

ردیف ۵:شماره پلاک خودرو: ۷۱۷ ع ۵۵-۵۵ محل استقرار: سعادت آباد، میدان فرهنگ (دو راهی مرجان)

آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
تو خبرا خوندم که دولت تصمیم داره ارزش افزوده رو بیشتر بکنه (به بهونه های واهی) حالا با خوندن مطلب بالا مطمئن شدم که از ۱۰ میخواد بکنه ۱۳ درصد. واقعاً خدا به داد هممون برسه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسئول نظام
۱۸:۳۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خیلی ارزون و خوبه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
طلا فروشان
۱۷:۰۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
سلام قیمتش خوبه اگر کیفیتش هم خوب باشه عالیه.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خوب که چی اینقدر خبر درباره بنزین سوپر میزارین اگه پول بیت المال براتون اهمیت داره خبرهای در مورد پیگیری گرانی ها و مشکلات مردم بزارید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
برا بالای شهری ها مفته
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
حالا که قیمت آزاده و مطابق سایر کشورها
تعرفه گمرک خودروهای وارداتی رو هم مثل همه کشور ها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین کنید
اگه قراره ۱۰۰-۱۵۰ درصد پول زور روی خودرویی که تولید نکردید بگیرید، حق ندارید بگید تعرفه بنزین آزاده
۱
۲۰
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
تعرفه ۳۰ درصد ؟ تو خارج تعرفه نمیگیرند خدرو خریدن مثل اینه اب معدنی باید بخری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
یعنی همه امکانات رو بسیج کردن که به پولدارها سرویس بدن . آدرس ها رو نگاه کنید ربطی به عامه مردم نداره.
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۲:۰۴ ۰۴ دی ۱۴۰۴
چه کسی پولش رو داره لیتری۸۰تومان بزند؟!
جواب: « پولدارها! »
Iran (Islamic Republic of)
يك سر از هفت سر اژدها
۱۳:۴۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
واقعاً مشخص شد چرا اينقدر به بالاشهري ها سرويس ميدهند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
با این قیمت باید تحویل در محل باشه
۰
۱۴
پاسخ دادن
