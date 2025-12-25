شهروندخبرنگار ما تصاویری از کاخ مرمر در شهرستان رامسر استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان رامسر در استان مازندران واقع شده است. این شهرستان علاوه بر اینکه آب و هوای مساعدی دارد؛ آثار تاریخی را در خود جای داده است. کاخ مرمر یکی از همین اماکن تاریخی و دیدنی این شهرستان است که هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی میکشاند. معماری منحصربهفرد و شکوهمند این مکان دیدنی آن را به یک مکان بینظیر برای عکاسی تبدیل کرده است.
شهروندخبرمگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: یونس فضائلی - مازندران
