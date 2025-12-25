شهروندخبرنگار ما تصاویری از کاخ مرمر در شهرستان رامسر استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان رامسر در استان مازندران واقع شده است. این شهرستان علاوه بر اینکه آب و هوای مساعدی دارد؛ آثار تاریخی را در خود جای داده است. کاخ مرمر یکی از همین اماکن تاریخی و دیدنی این شهرستان است که هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی می‌کشاند. معماری منحصر‌به‌فرد و شکوهمند این مکان دیدنی آن را به یک مکان بی‌نظیر برای عکاسی تبدیل کرده است.
شهروندخبرمگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: یونس فضائلی - مازندران

گشت و گذاری در یک کاخ تاریخی رامسر از لنز دوربین شهروندخبرنگار

گشت و گذاری در یک کاخ تاریخی رامسر

کاخ تاریخی رامسر

کاخ تاریخی رامسر

گشت و گذاری در یک کاخ تاریخی رامسر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، اماکن دیدنی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه + عکس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
حال و هوای خوش گردشگران در بوستان جنگلی کردوانی آران و بیدگل + فیلم
شهروندخبرنگار گلستان؛
قابی دل انگیز از دشت‌های شمسک و چفکا در گرگان به وقت پاییز + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
آخرین اخبار
آب شرب آلوده معضل اهالی پردیس دو اهواز شد + فیلم
فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر فردیس
دانش آموزان دبستان پارسا حسینی نیشابور سفیران آب شدند + عکس
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
مراسم بزرگداشت چهارم دی‌ماه؛ روز حماسه و ایثار در آران و بیدگل + فیلم
دست اندازهای ارسنجان رانندگان را به دردسر انداخت
گشت و گذاری در یک کاخ تاریخی رامسر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شارژ اعتبار مرحله دوم طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوار‌
کمبود امکانات رفاهی در پایانه غدیر تا شهرک رضویه مشهد صدای مسافران را درآورد