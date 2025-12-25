باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بمبافکنهای قادر به حمل تسلیحات هستهای روسیه یک پرواز «برنامهریزی شده» بر فراز دریای نروژ و بارنتز انجام دادند که منجر به اسکورت آنها توسط «جنگندههای کشورهای خارجی» شد.
نه تاریخ پروازهای تو-۹۵ و نه کشورهایی که هواپیماهای نظارتی اعزام کردند، مشخص نشده است.
این وزارتخانه گفت: «بمبافکنهای راهبردی و حامل موشک تو-۹۵اماس روسیه یک پرواز برنامهریزی شده بر فراز آبهای خنثی دریای بارنتز و نروژ انجام دادند» — که به تودههای آبی شمال اسکاندیناوی و شمال غرب روسیه اشاره دارد.
وی افزود: «در مراحل خاصی از مسیر، بمبافکنهای دوربرد توسط جنگندههای کشورهای خارجی اسکورت شدند.»
این وزارتخانه گفت که چنین پروازهایی به طور منظم در بسیاری از مناطق انجام میشود و مطابق با حقوق بینالملل است.
اوایل این ماه، کره جنوبی و ژاپن پروازهای هواپیماهای نظامی روسیه و چین در نزدیکی قلمرو خود را مورد انتقاد قرار دادند که منجر به تقلا برای اعزام جنگندههایشان شد.
بر اساس گزارش توکیو، دو بمبافکن تو-۹۵ روسیه از دریای ژاپن پرواز کردند تا با دو بمبافکن اچ-۶ چین در دریای شرق چین ملاقات کنند، سپس یک پرواز مشترک دور کشور انجام دادند.
منبع: خبرگزاری فرانسه