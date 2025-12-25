باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر رئوف، در نشستی برای برگزاری مراسم یومالله ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) با حضور حجه الاسلام والمسلمین حسین ملک مکان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فارس، و نمایندگانی از بسیج اساتید و دانشگاه شیراز، حسینه هنر شیراز، جبهه فرهنگی، اصناف، آموزش و پرورش فارس و تولیت آستان احمدی، بر لزوم بازخوانی و تبیین عمیقتر ریشههای فتنه ۸۸ و نقش بصیرت و استقامت مردم در خنثیسازی آن تأکید کرد.
او در آغاز با تبریک ماه پربرکت رجب، از فرصت این ماه برای توبه، استغفار و خودسازی یاد کرد و بر مسئولیت تبلیغی و ترویجی مجموعههای فرهنگی در این عرصه تأکید کرد.
رئوف با اشاره به فرارسیدن شانزدهمین سالگرد حماسه ۹ دی، این روز را از مصادیق روشن «ایامالله» دانست و اظهار کرد: فتنه سال ۱۳۸۸ یک فتنه کاملاً سازمانیافته بود که بر اساس اسناد موجود، سالها پیش از وقوع، در اتاقهای فکر نظام سلطه طراحی شده بود و جامعه را برای ماهها دچار التهاب و غبارآلودگی کرد.
مدیرکل صداوسیمای استان فارس با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع)، «بصیرت» و «صبر» مردم را عامل اصلی خنثیسازی فتنه دانست و گفت: همین دو عنصر بود که باطلالسحر فتنه شد و ملت ایران را از این آزمون سخت، سربلند بیرون آورد.
او با بیان اینکه فارس و شهر شیراز همواره در بزنگاههای تاریخی انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند، خاطرنشان کرد: در حماسه ۹ دی نیز مردم شیراز یک روز زودتر از بسیاری از کلانشهرها، با حضور آگاهانه خود در میدان شهدا، بصیرتشان را به نمایش گذاشتند؛ همانگونه که در پیروزی انقلاب اسلامی نیز شیراز در ۲۱ بهمن نقش تعیینکنندهای ایفا کرد.
رئوف تصریح کرد: این پیشگامیها باید در عرصه تبلیغی و تبیینی بهدرستی بازخوانی و برجستهسازی شود تا در روایت رسمی کشور جایگاه شایسته خود را پیدا کند.
او با قدردانی از نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تدوین شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی، تأکید کرد: بصیرت نسبت به شرایط زمانه و استقامت در مسیر حق، دو رکن اساسی عبور موفق انقلاب اسلامی از گردنههای سخت بوده و امروز نیز باید محور برنامهریزیها قرار گیرد.
رئوف انسجام داخلی و «اتحاد مقدس» مورد تأکید مقام معظم رهبری را از الزامات شرایط کنونی کشور دانست و افزود: در کنار گرامیداشت ۹ دی، باید ریشهها و علل فتنه ۸۸ بهصورت تحلیلی و دقیق برای جامعه تبیین شود.
مدیرکل صداوسیمای استان فارس با هشدار نسبت به تحریف تاریخ، خاطرنشان کرد: امروز در میدان جنگ روایتها قرار داریم و اگر روایت صحیح ارائه نشود، روایتهای جعلی در گذر زمان جای حقیقت را خواهند گرفت. اینجاست که نقش جهاد تبیین و مسئولیت کسانی که تریبون در اختیار دارند، دوچندان میشود.
رئوف با اشاره به موضوع «رویشها و ریزشها» در انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی با وجود برخی ریزشها، سرشار از رویشهای مبارک و اثرگذار است؛ جوانان نخبهای که امروز در عرصههای علمی، فناوری و دفاعی میدرخشند، محصول همین گفتمان انقلابیاند.
او در پایان با تأکید بر مردمی بودن حماسه ۹ دی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامههای این مناسبت باید برجستهسازی نقش مردم باشد؛ چرا که تجربه قریب به نیم قرن انقلاب اسلامی نشان داده است هر جا مردم در صحنه بودهاند، با تکیه بر نیروی ایمان و توکل به خداوند، انقلاب از سختترین بحرانها عبور کرده است.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین ملکمکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس، با تشریح اقدامات انجامشده برای بزرگداشت یومالله نهم دی، بر ضرورت همافزایی دستگاهها و نقشآفرینی جدی رسانه در فضاسازی و تبیین این مناسبت ملی تأکید کرد.
او در ابتدای سخنان خود با قدردانی از مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، از پیگیری مستمر این رسانه در اجرای مصوبات شورا و برگزاری جلسات هماهنگی تقدیر کرد و همکاری صدا و سیما را یکی از محورهای اصلی موفقیت برنامههای ایام بصیرت دانست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس درباره مکان برگزاری مراسم اصلی در شیراز اظهار داشت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، مراسم در فضای باز خیابان ۹ دی برگزار میشود و در صورت نامساعد بودن هوا، شبستان حرم مطهر میزبان این مراسم خواهد بود. زمان این مراسم نیز حدود یک ساعت و نیم پیشبینی شده است.
او با تأکید بر لزوم فضاسازی رسانهای، خواستار پخش تیزرهای تبلیغی و تبیین شعار ملی این ایام با محوریت اتحاد، وفاق و وحدت شد و افزود: پوشش رسانهای مناسب میتواند نقش تعیینکنندهای در اثرگذاری این مناسبت داشته باشد.
ملکمکان در پایان از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی خبر داد و بر ضرورت همافزایی رسانهها و نهادهای فرهنگی برای برگزاری هرچه باشکوهتریومالله ۹ دی تأکید کرد.