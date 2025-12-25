سازمان هواشناسی اعلام کرد که طی امروز و فردا بارش‌های محدود و پراکنده‌ای در برخی مناطق کشور رخ می‌دهد، اما از روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی گسترده‌ای وارد کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، امروز بارش باران در بخش‌هایی از شمال کشور از جمله استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین نواحی شمالی استان خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود، در مناطق سردسیر و ارتفاعات این مناطق، بارش‌ها به‌صورت برف خواهد بود.

فردا (جمعه) نیز پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در بخش‌هایی از شمال غرب کشور ادامه یابد، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران، به‌ویژه در ارتفاعات، شاهد بارش باران و برف خواهند بود، همچنین بارش‌هایی در بخش‌هایی از سواحل غربی دریای خزر پیش‌بینی شده است.

از روز شنبه هفته آینده، سامانه بارشی جدید به‌تدریج از نواحی غرب و شمال غرب وارد کشور می‌شود، این سامانه ابتدا مناطق غرب و جنوب غرب را تحت تأثیر قرار داده و سپس به سواحل دریای خزر، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور گسترش می‌یابد، همچنین در مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور نیز بارش‌هایی رخ خواهد داد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی این مدت در بسیاری از مناطق کشور بارش گسترده برف و در نواحی جنوبی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. همچنین دریای خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.

در عین حال، به دلیل پایداری جو طی امروز و فردا، در شهر‌های صنعتی و بزرگ کشور از جمله تهران، کرج، قم و اصفهان، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا فراهم خواهد بود.

برچسب ها: هواشناسی ، بارش برف و باران ، سامانه بارشی
خبرهای مرتبط
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از شنبه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امشب
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
الان میگید
سامانه ی بارشی گسترده

بعد ما هیچی نمی بینیم
۰
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
دم خدا گرم
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
گسترده رو خوب اومدی.
خشک خشکه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
الهی شکر
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
چرا خالی میبینی هوا صافه
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خدایا شکرت
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خدایا خودت کمک کن بخدا خسته شدیم از آلودگی هوا خودت باران رحمتت رو نازل کن
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۴ دی ۱۴۰۴
به امید یک برف سنگین از طرف خداوند
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۰۴ دی ۱۴۰۴
هواشناسی خالی بند
۸
۱۷
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
آخرین اخبار
جا‌های دیدنی سنگاپور برای سفر به نگین سبز آسیا
ازمیر یا بدروم؟ کدام مقصد ساحلی ترکیه با بودجه شما سازگارتر است؟
بهترین کشور‌ها برای سفر ایرانیان به اروپا در نوروز ۱۴۰۵
سیتی واک دبی؛ با لوکس‌ترین منطقه دبی آشنا شوید
قرارداد رسمی مشارکت ایران  در EXPO 2027 بلگراد امضا شد
همه ابر‌ها قابلیت بارورسازی ندارند
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
عرضه آزمایشی بنزین سوپر وارداتی با خودرو‌های سیار از امروز
ممنوعیت بارورسازی ابرها در ۹ ایالت آمریکا/عملکرد یک پروژه بارورسازی ابر در آمریکا از ۲۰ درصد به صفر رسید
بزرگترین طرح بالادستی افزایش تولید نفت کشور به بهره‌برداری رسید
راهنمای انتخاب باغ تالار‌های تهران در بهار ۱۴۰۵
صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به کشور‌های همسایه از طریق بازنگری در پیمان سپاری ارزی
تسریع در فرآورش نفت با بهره‌برداری از واحد جدید فرآورش آزادگان جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۴ دی ماه
تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
تقویت تولید پایدار در غرب کارون با راه‌اندازی ردیف دوم فرآورش آزادگان
تولید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه از میدان آزادگان جنوبی
تولید گازوئیل یورو۶ تا یک ماه آینده/ تولید ۱۵۰ هزار لیتر سوخت بانکرینگ کشتی درماه + فیلم
بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان عذرخواهی می‌کنیم
رکود تورمی در اقتصاد ایران حاکم است
قیمت هر لیتر بنزین سوپر به ۸۰ هزار تومان رسید/ پرداخت ۲۵۰ هزار تومان هزینه سوخت‌گیری توسط رانندگان
امکان تأمین هزار مگاوات برق برای پتروشیمی‌های کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده/ بارش برف و باران در بیشتر استان‌ها
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران/ لیست مناطق عرضه بنزین سوپر منتشر شد
کشیدن افسار تورم با کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه
میان هیجان و مدیریت؛ بورس در ارتفاع ۴ میلیون واحد
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است