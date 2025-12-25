امروز اولین پنج شنبه و (شب جمعه) ماه مبارک رجب شب لیله الرغائب یا شب آرزوها است، در این شب عموم مردم گیلان با برگزاری آئین توزیع نذری و همچنین باحضور در مساجد و گلزار شهدا به دعا و نیایش می پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه بشارتی _ ماه رجب از ماه های پر فضیلت قمری است، و در آیات و روایات به عظمت این ماه بسیار سفارش شده است.

رسول اکرم (ص) در مورد فضیلت این ماه چنین مى فرماید:اى مردم بدانید که ماه رجب ماه ((اصم)) خداوند است و همانا ماهى است بس عظیم و بزرگ و علت نام گذارى این ماه به ((اصم)) این است که هیچ ماهى از ماه هاى سال از نظر فضیلت و حرمت نزد خداى تبارک و تعالى، به آن نمى رسد.

به اولین شب جمعهٔ ماه مبارک رجب شب لیله الرغائب گفته می شود. در روایات و تعالیم اسلامی اینگونه آمده است که در این شب، ملائک بر زمین فرود می آیند تا رحمت بیکران الهی را به انسان ها هدیه کنند.

ماه رجب، نخستین ماه از ماه های حرام و بنابر روایات ماهِ خدا و بهترین اوقات برای ابراز بندگی و عبادت و دعا و استغفار است و رحمت و مغفرت الهی در این ماه در حال نزول و ریزش بر بندگان است، به همین جهت این ماه را رجب الاصب می گویند، زیرا ریشه صب، به معنی ریختن است. بنا بر برخی از روایاتِ رسیده، این شب، یعنی لیله الرغائب، شرافت و ارزش ماه رجب و شب جمعه، هر دو را در خود جمع کرده و ارزش و فضیلتی دوچندان دارد.

از جمله اعمال مخصوص لیله الرغائب، نماز مستحبی است که چنانچه انسانِ باایمان آن را بخواند، پس از مرگ و هنگامی که در قبر گذاشته می شود، خداوند متعال، ثواب و پاداش نمازش را به بهترین صورت نزد او می فرستد تا یار و همدم او شود و وی را از تنهایی و ظلمت قبر رهایی دهد.

اعمال لیله الرغائب

مسلمانان در این شب به برگزاری نمازهای ویژه و تلاوت قرآن می پردازند. اعتقاد بر این است که آرزوهایی که در این زمان بیان می شوند، برآورده خواهند شد و این موضوع شب آرزوها را به یک مناسبت روحانی مهم تبدیل می کند. بسیاری از مسلمانان اقدام به انجام عبادات مستحبی برای تقویت ارتباط روحانی خود با خدا می کنند.

در روایتی از رسول الله آمده است که میان نماز مغرب و عشا، دوازده رکعت نماز خوانده شود.

طلب هدایت از خدا، عاقبت به خیری، توبه و تسلیم بودن در برابر خدا، سلامتی و فرج امام زمان (عج)،طلب نیکی در دنیا و آخرت ودرخواست بخشش الهی و نجات از جهنم از بهترین دعای شب آرزو ها است.

آداب و رسوم ویژه شب لیله الرغائب در گیلان

در استان گیلان هرساله در این شب آئینی ویژه،در مساجد و گلزار های شهدا برپا می شود، توزیع نذری مخصوص لیله الرغائب و خیرات برای اموات و همچنین رفتن بر سر مزار رفتگان از اهم برنامه های است که مردم ولایتمدار گیلان بنا به اعتقاداتی که دارند بر گزار می کنند.

معمولا گیلانی ها دراین شب پرفضیلت، نان و خرما، شیرینی و حلوا یا غذای گرم را بین همسایه ها و یا مساجد و تکایا توزیع می کنند.