حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرای سازوکار جدید دریافت برخط و آنی مالیات بر ارزش افزوده گفت: این موضوع یک گام مهم برای تقویت منابع پایدار مدیریت شهری است و موضوعی است که سالهاست شهرداریها با کمبود و تأخیر آن دستوپنجه نرم میکنند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس اظهار کرد: مردم در رستورانها، خرید اشتراک شبکه نمایش خانگی، تهیه شارژ موبایل و بسیاری از خدمات دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را همان لحظه پرداخت میکنند، اما این پول گاهی سهماهه، ششماهه یا حتی یکساله بعد بهدست دولت و شهرداریها میرسد و این تأخیر عملاً مدیریت شهری را فلج میکند.
این نماینده مجلس میگوید تأخیر در واریز مالیات، شهرداریها را در تأمین حقوق کارکنان، جمعآوری پسماند، نگهداشت معابر، خرید اتوبوس و توسعه حملونقل عمومی دچار اختلال کرده است.
قاسمی گفت: بخش مهم درآمد شهرداریها از محل مالیات ارزش افزوده است. وقتی این درآمد دیر برسد، پروژهها نیمهکاره میماند، قراردادها معطل میشود و برنامهریزی بلندمدت بیمعنا میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: این قانون از ابتدا این اجازه را داده بود که بخشی از مالیات بهصورت برخط دریافت شود، اما اجرای آن به تأخیر افتاده بود. اکنون این سازوکار با هدف تسهیل امور مالی و کوتاه شدن فاصله زمانی دریافت مالیات، عملیاتی شده است و براساس این روش، ۸ درصد از ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده در رستورانها و پلتفرمهای نمایش خانگی همان لحظه از طریق سامانه برداشت میشود و ۲ درصد باقیمانده در پایان دوره تسویه خواهد شد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس اضافه کرد: این کار هیچ هزینه جدیدی برای مردم ایجاد نمیکند. مردم همان مالیاتی را که همیشه میدادند پرداخت میکنند؛ تنها تفاوت این است که این مالیات زودتر و بهصورت شفاف به خزانه واریز میشود.
این نماینده مجلس میگوید یکی از چالشهای جدی در حوزه مالیات ارزش افزوده، کتمان، تأخیر و حتی عدم واریز آن از سوی برخی کسبوکارها بود. اجرای فاکتور الکترونیکی و واریز برخط، این بینظمیها را برطرف کرده و موجب جلوگیری از فرار مالیاتی میشود.
قاسمی اظهار کرد: سهم سلامت، سهم صندوق بازنشستگان، سهم تأمین اجتماعی و حتی منابع توسعه زیرساختها، همه از همین مالیات تأمین میشود. وقتی این منابع با تأخیر چندماهه و یکساله برسد، نتیجهاش فشار بر خدمات عمومی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایای شفافیت تأکید کرد: فاکتور الکترونیک نهتنها مسیر دریافت مالیات را روشن میکند، بلکه اختلافنظر میان مودی و ممیز، سلیقهگرایی و تصمیمات غیرشفاف را نیز از بین میبرد و یکی از مهمترین آثار این تحول، امکان پیشبینیپذیری درآمدی برای شهرداریها و دستگاههای خدمترسان است؛ موضوعی که برنامهریزی عمرانی را دقیقتر میکند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس بیان کرد: وقتی کشور با کسری منابع و مشکلات مالی روبهروست، سریعتر رسیدن درآمدها به خزانه یک ضرورت است. این روش به دولت کمک میکند منابع خود را برای توسعه زیرساختهای عمرانی، کمک به طرحهای جوانی جمعیت، پروژههای حملونقل عمومی و خدمات شهری، بدون معطلی تامین کند.
قاسمی تاکید کرد: مجلس از چنین اصلاحاتی حمایت میکند، زیرا این اقدامات هم به سود مردم است، هم به سود شهرها و هم به سود دولت و این طرح یک گام بهموقع برای نجات منابع شهری است و باید دامنه اجرای آن به سایر بخشها نیز تعمیم یابد تا نظام مالیاتی کشور بهطور کامل شفاف، بهروز و قابل اتکا شود.