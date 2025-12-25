باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساجدی - سومین دوره جشنواره فیلم رفسنجان با عنوان شهرنما، از ۲۷ تا ۲۹ دی‌ماه جاری برگزار خواهد شد و با اکران ۷۹ فیلم راه‌یافته به مرحله نهایی در سینما گلستان امین، جایگاه خود را در سطح کشور تثبیت می‌کند.

بابک نکویی، دبیر جشنواره شهرنما، در نشست خبری ضمن تشریح جزئیات برگزاری جشنواره بر رویکرد جدید جشنواره در حوزه جذب داوطلبان جوان تأکید کرد.

نکویی با اشاره به حمایت‌های گسترده صورت‌گرفته، انجمن سینمای جوانان دفاتر مرکزی و رفسنجان و دانشکدگان هنر‌های زیبای دانشگاه تهران را از جمله حامیان مالی اصلی این دوره برشمرد.

دبیر جشنواره، بر ضرورت فعال‌سازی بخش داوطلبان، مشابه جشنواره‌های بین‌المللی، تأکید کرد.

نکویی افزود: با توجه به ظرفیت بالای دانشگاه‌ها و جوانان در رفسنجان، توسعه این بخش برای ایجاد شور و نشاط بیشتر در فضای برگزاری، رویکرد آتی ما خواهد بود.

سید عباس حسینی، رئیس جشنواره فیلم رفسنجان شهرنما، با اشاره به برگزاری موفق دوره‌های پیشین، اعلام کرد که این جشنواره اکنون به جایگاهی مطرح و قابل احترام در سطح کشور دست یافته است و برای سال‌های آتی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

حسینی همچنین به برگزاری ۱۲ کارگاه تخصصی در سال گذشته و خروجی ۶۰ فیلم برای جشنواره اشاره کرد که شامل اولین کارگاه حرفه‌ای انیمیشن در رفسنجان نیز بوده است.

رئیس جشنواره خاطرنشان کرد: سالن‌های عمارت گلستان امین با ظرفیت ۲۰۰ نفر در هر سالن، میزبان اکران فیلم‌ها در سه روز خواهند بود و برنامه‌ریزی برای تکرار اکران نمایش‌های پرمخاطب در دستور کار قرار دارد.

مشارکت شهرداری، شورای شهر و مس سرچشمه رفسنجان از دیگر نهاد‌های پشتیبان این دوره اعلام شد و موسسه فرهنگی هزاردستان به عنوان برگزارکننده اصلی دانشجویی این رویداد معرفی شد، همچنین از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان، و دادگستری رفسنجان قدردانی شد.