رئیس سازمان انرژی اتمی با گفت: علوم و فنون هسته‌ای پیشران علم و فناوری و فناوری برتری ساز و اقتدار آفرین و در انحصار قدرت‌هاست و اصل مشکل آن‌ها با ما حضور در این عرصه و تراز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست مشترک انجمن‌های پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی هماتولوژی و آنکولوژی کشور ضمن ابراز خوشنودی از حضور در جمع متخصصان گفت: امیدوارم پس از این شاهد هم افزایی بیشتر بوده و رنج مردم را کاهش دهیم و پیشرفت را با سرعت بیشتری تجربه کنیم.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما مکلف به حرکت در مرز دانش هستیم، گفت: علوم و فنون هسته‌ای پیشران علم و فناوری و فناوری برتری ساز و اقتدار آفرین و در انحصار قدرت‌هاست و اصل مشکل ان‌ها با ما حضور در این عرصه و تراز است.

اسلامی تاکید کرد: ما بی توجه به دیکته‌ها و انحصار آنها با تلاش جوانان توانستیم این مرحله برسیم و این تلاش‌ها مرهون یک نفر آنهم مقام معظم رهبری است که با نشانه گذاری و هدف گذاری درست ما را هدایت کردند. سازمان انرژی اتمی نمادی این هدف گذاری است. دولت‌ها با سیاست‌های مختلف می‌آیند و می‌روند و، اما این هدف‌گذاری ثابت است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: اگر که اتفاقات اخیر جنگ و وقایع پس از آن روی نمی‌داد شاید آن سیاه نمایی و اتهام زنی آنها را کسی باور می‌کرد، اما این جنگ و حوادث پس از ان نشان داد که صنعت هسته‌ای ایران بهانه است. اصل حرف پیشرفت است اگر به جلسه اخیر شورای امینت و سخنان مسئولان سه کشور اروپایی دقت کنیم مشخص می‌شود که اصل متوقف کردن پیشرفت ایران است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی اولین جایی که در اصفهان مورد حمله موشکی قرار داد کارخانه سوخت تولید رادیودارو‌ها بود یعنی همان چیز‌هایی که برای مردم و پیشرفت کشور اثر گذار بود در مرحله اول مرود حمله قرار گرفت.

اسلامی افزود: اگر ما پزشکی هسته‌ای نداشتیم و انرژی اتمی از ذخیره الهی موجود در کشور بهره‌برداری نمی‌کرد قطعا جامعه پزشکی و بهداشت درمان محروم می‌شدند، زیرا آنها رحم ندارند و این مواد را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

وی با اشاره به اینکه در سند امنیت ملی آمریکا هوش مصنوعی، کوانتوم و هسته‌ای به عنوان عوامل پیشرفت آمده، گفت: اگر برای آمریکا این سه لازمه پیشرفت است پس برای دیگر کشور‌ها هم باید باشد؛ و نمی‌شود برای یکی ممنوع باشد. قانون جنگل و زور ایجا می‌کند که اینگونه بنویسند و به صورت آشکار اعلام کنند که منافع خود را از طریق زور به دست می‌آورند.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اصل گرفتاری و مشکل پیشرفت ایران است نه بحث سلاح اتمی که اتهام به ایران است.

امروز ما در پیشبرد درمان‌های حوزه سلامت اعتقاد داریم که برای پیشرفت باید هم افزایی کنیم هم در بحث رادیودارو‌ها و دوتریوم‌ها و هم آب سنگین که به سرعت در حال گسترش است که در بحث دارو و درمان انقلابی ایجاد کرده است.

اسلامی با تاکید بر اینکه ما در مرز دانش قرار داریم و آب سنگین ما در صدر جدول خلوص است و همه کشور‌ها محصولات ما را می‌خواهند توضیح داد: در بحث فناوری پلاسما هم همپای چند کشور انگشت‌شمار کار تحقق و توسعه را گسترش دادیم و همچنین در حوزه لیزر. مجموع این ترکیب کارآمد و هم افزایست که می‌تواند در تشخیص و درمان تاثیرگذار باشد و امیدوارم با حضور متخصصان سرعت پیشرفت خود را افزایش دهیم. هرچه از تحقیقات بهره‌برداری بیشتری شود، می‌توانیم بیشتر و سریع‌تر در این مسیر حرکت کنیم.

برچسب ها: رئیس سازمان انرژی اتمی ، پیشرفت علمی ، غرب
خبرهای مرتبط
اسلامی: صنعت هسته‌ای پایه تولید رادیوداروهاست
نقش کلیدی رادیودارو‌ها در افزایش موفقیت درمان سرطان‌ها
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
رشد چشمگیر «صنعت هسته‌ای» از منظر تحقیقات و صنعتی‌سازی
در بازدید وزیر صمت از آخرین پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای تاکید شد؛
وجود فصول مشترک همکاری حوزه صنعت با سازمان انرژی اتمی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا اگر آمادگی یک توافق عادلانه را ندارد سئوال
۱۵:۱۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا اگر آمادگی یک توافق عادلانه را ندارد سئوال اینجاست که پس چرا عراقچی هنوز هم و باز هم به دنبال مذاکره با آمریکا است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشکل اصلی ایران این است که متاسفانه در برابر مقاب
۱۴:۴۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
مشکل اصلی ایران این است که متاسفانه در برابر مقابله تحریم های آمریکا و کشورهای اروپایی هیچ گزینه ندارد و تاکنون هم نداشته است چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۴ دی ۱۴۰۴
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار در میز مذاکره عمان و رم مجوز و دستور حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران داده است.
آمریکا اگر آمادگی یک توافق عادلانه را ندارد سئوال اینجاست که پس چرا عراقچی هنوز هم و باز هم به دنبال مذاکره با آمریکا است.
رژیم صهیونیستی جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو باید ۱۱۰۰ میلیارد دلار برای جبران خسارت تأسیسات صلح آمیز هسته ای، خودروهای و... آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت کنند.
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش عامل اصلی تخریب مسیر مذاکره هسته‌ای با ایران است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا اگر آمادگی یک توافق عادلانه را ندارد سئوال اینجاست که پس چرا عراقچی هنوز هم و باز هم به دنبال مذاکره با آمریکا است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
ما از سال 1332 تاکنون با آمریکا جنایتکار هزاران مشکل داریم پس مشکل ما با آمریکا جنایتکار از طریق مذاکره و توافق هسته ای برجام هم حل وفصل نمی شود.
ادامه مذاکره با آمریکا جنایتکار باز هم غلط و اشتباه است.
پس برای همه مردم ایران ثابت شده است که مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا از سال 1392 تاکنون برای لغو تحریم ها آمریکا و اروپا نبوده است
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
غرب جنایت کار از سال 1394 تاکنون به دنبال تسلیم ا
۱۲:۰۱ ۰۴ دی ۱۴۰۴
غرب جنایت کار از سال 1394 تاکنون به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۴ دی ۱۴۰۴
غرب دشمن تاریخی ملت ایران است
غرب دشمن تاریخی حکومت نظام جمهوری اسلامی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
اروپا جنایت کار از سال 1394 تاکنون به دنبال تسلیم ایران است نه توافق
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۴ دی ۱۴۰۴
باید پیشرفت کرد که بهت زور نگن
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
علم شما بجز چپاول مردم نیست وگرنه این علم که شما مدعی هستید در کشاورزی ، صنعت ، لبنیات ، دامداری ، خودرو و... قابل مشاهده بود که نیست
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۴ دی ۱۴۰۴
دلار چند؟
۰
۳
پاسخ دادن
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آخرین اخبار
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
اسلامی: صنعت هسته‌ای پایه تولید رادیوداروهاست
پزشکیان: صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری موجب شکوفایی انسان است
پزشکیان: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است
نقش کلیدی رادیودارو‌ها در افزایش موفقیت درمان سرطان‌ها
عارف: پایبندی به تفکر و گفتمان از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی بود
اسلامی: مشکل غرب با ایران متوقف‌سازی پیشرفت علمی است
تامین پایدار منابع برای شهرداری‌ها و توسعه شهری با اخذ برخط مالیات بر ارزش افزوده
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
رهبر معظم انقلاب: بزرگداشت آیت‌الله میلانی اقدامی خوب در جهت احیای نام ایشان در مشهد است
برگزاری جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای در بوشهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۴ دی