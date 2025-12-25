عربستان در بیانیه‌ای، عملیات نظامی اخیر شورای انتقالی جنوب یمن برای تصرف دو استان شرقی این کشور را «تشدید غیرقابل توجیه» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که همچنان امیدوار است گروه مزدوران جنوب یمن، تشدید درگیری‌هایی را که کنترل گسترده‌ای در سراسر جنوب به آن داده است، پایان دهد. این امر عدم قطعیت‌ها را در کشوری که از زمان آغاز جنگ داخلی بیش از یک دهه پیش، بین دو دولت تقسیم شده است، عمیق‌تر کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه، این پادشاهی عملیات نظامی شورای انتقالی جنوب یمن (STC) — که از طریق آن این گروه استان‌های شرقی حضرموت و المهره را اوایل این ماه تصرف کرد — را یک «تشدید غیرقابل توجیه» توصیف کرد.

این بیانیه گفت: «پادشاهی همچنان امیدوار است که منافع عمومی از طریق پایان دادن به تشدید توسط شورای انتقالی جنوب و خروج نیرو‌های آن از دو استان به شیوه‌ای فوری و منظم، پیروز شود.»

مزدوران شورای انتقالی جنوب که توسط امارات پشتیبانی می‌شوند، در ابتدا بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان بودند که در سال ۲۰۱۵ در یمن علیه انصارالله مداخله کرد. اما شورای انتقالی جنوب علیه دولت روی آورد و در جستجوی خودمختاری در جنوب، از جمله شهر بندری مهم عدن که مقر دولت تحت حمایت عربستان است، بود.

یک هیئت نظامی مشترک سعودی-اماراتی در ۱۲ دسامبر وارد عدن شد تا اقدامات هدفمند برای کاهش تنش‌ها را بررسی کند. عربستان گفت این تیم‌ها برای قرار دادن «ترتیبات لازم» برای اطمینان از بازگشت نیرو‌های شورای انتقالی جنوب به مواضع قبلی خود در خارج از دو استان اعزام شده‌اند.

با این حال، این پادشاهی افزود که این تلاش‌ها برای بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی خود همچنان در جریان است.

یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ داخلی بوده است، که طی آن انصارالله کنترل بخش شمالی کشور از جمله پایتخت صنعا را در دست گرفتند و دولت تحت حمایت عربستان را مجبور کردند به جنوب گریخته و در شهر بندری عدن مستقر شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: عربستان ، شورای انتقالی ، جنوب یمن
خبرهای مرتبط
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
در باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
بازنویسی نقشه یمن: جدایی‌طلبان جنوب در آستانه احیای مرزهای کهن؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد