عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که همچنان امیدوار است گروه مزدوران جنوب یمن، تشدید درگیری‌هایی را که کنترل گسترده‌ای در سراسر جنوب به آن داده است، پایان دهد. این امر عدم قطعیت‌ها را در کشوری که از زمان آغاز جنگ داخلی بیش از یک دهه پیش، بین دو دولت تقسیم شده است، عمیق‌تر کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه، این پادشاهی عملیات نظامی شورای انتقالی جنوب یمن (STC) — که از طریق آن این گروه استان‌های شرقی حضرموت و المهره را اوایل این ماه تصرف کرد — را یک «تشدید غیرقابل توجیه» توصیف کرد.

این بیانیه گفت: «پادشاهی همچنان امیدوار است که منافع عمومی از طریق پایان دادن به تشدید توسط شورای انتقالی جنوب و خروج نیرو‌های آن از دو استان به شیوه‌ای فوری و منظم، پیروز شود.»

مزدوران شورای انتقالی جنوب که توسط امارات پشتیبانی می‌شوند، در ابتدا بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان بودند که در سال ۲۰۱۵ در یمن علیه انصارالله مداخله کرد. اما شورای انتقالی جنوب علیه دولت روی آورد و در جستجوی خودمختاری در جنوب، از جمله شهر بندری مهم عدن که مقر دولت تحت حمایت عربستان است، بود.

یک هیئت نظامی مشترک سعودی-اماراتی در ۱۲ دسامبر وارد عدن شد تا اقدامات هدفمند برای کاهش تنش‌ها را بررسی کند. عربستان گفت این تیم‌ها برای قرار دادن «ترتیبات لازم» برای اطمینان از بازگشت نیرو‌های شورای انتقالی جنوب به مواضع قبلی خود در خارج از دو استان اعزام شده‌اند.

با این حال، این پادشاهی افزود که این تلاش‌ها برای بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی خود همچنان در جریان است.

یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ داخلی بوده است، که طی آن انصارالله کنترل بخش شمالی کشور از جمله پایتخت صنعا را در دست گرفتند و دولت تحت حمایت عربستان را مجبور کردند به جنوب گریخته و در شهر بندری عدن مستقر شود.

