باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - زینیوند، مدیر ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان لرستان، امروز در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به ظرفیت بالای مشارکت مردمی در این استان گفت: لرستان تنها استانی است که صد درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل میدهند و همین موضوع، ظرفیت کمنظیری برای کمک به توسعه عتبات عالیات ایجاد کرده است.
وی افزود: جمعیت استان لرستان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است و اگر هر شهروند تنها ۵۰ هزار تومان در این مسیر مشارکت داشته باشد، رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان برای توسعه حرمهای مطهر اهل بیت (ع) جمعآوری خواهد شد که میتواند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای زیارتی ایفا کند.
مدیر ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات لرستان با اشاره به اجرای طرحهای متنوع مشارکت مردمی اظهار کرد: یکی از این طرحها «پویش کاشی» است که در قالب آن، هر فرد میتواند به نیت خود یا اعضای خانوادهاش یک کاشی خریداری کند؛ نام اهداکننده در پشت کاشی حکاکی شده و این کاشیها در حرمهای مطهر نصب میشوند.
زینیوند همچنین از اجرای طرح «وقف درخت مثمر» خبر داد و گفت: در این طرح، باغداران میتوانند به نیت الهی یک یا چند درخت مثمر را وقف عتبات عالیات کنند که تاکنون ۱۰۰ اصله درخت به نیت امام حسین (ع) وقف شده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای زنبورداری در استان افزود: بیش از ۵۰ هزار کندوی زنبور عسل در لرستان وجود دارد و هر زنبوردار میتواند با وقف یک کندو، در این حرکت معنوی سهیم شود و عواید آن را در اختیار عتبات عالیات قرار دهد.
مدیر ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات لرستان از اجرای طرح «هابیل» بهعنوان یکی دیگر از ابتکارات این استان یاد کرد و گفت: این طرح بهصورت رسمی ثبت شده و با توجه به وجود حدود ۳ میلیون رأس دام سبک در لرستان، دامداران میتوانند با وقف یک دام، ثمرات سالانه آن را در مسیر خدمت به عتبات عالیات اهدا کنند.
زینیوند تصریح کرد: اصناف و بازاریان نیز میتوانند متناسب با میزان درآمد خود، بهصورت ماهانه در این طرحها ثبتنام کرده و سهمی در توسعه اماکن مقدس داشته باشند.
وی با بیان اینکه عملیات بازسازی حرمهای مطهر به پایان رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر وارد مرحله توسعه و ایجاد زیرساختهای لازم برای رفاه هرچه بیشتر زائران شدهایم که شامل اسکان، پذیرایی و خدمات جانبی است.
مدیر ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات لرستان با اشاره به فعالیت مواکب استان در ایام زیارتی بهویژه اربعین حسینی گفت: استان لرستان دارای ۱۱۲ موکب فعال برای اسکان و پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) است که از این تعداد، ۴۰ موکب در خاک عراق مستقر بوده و توان پذیرایی از حدود ۳ میلیون زائر را دارند. سایر مواکب نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی لرستان، در مسیر تردد زائران سایر استانها فعالیت میکنند.
وی افزود: امسال ۱۰ موکب جدید به مجموع مواکب استان اضافه خواهد شد و پیشبینی میشود طی دو سال آینده، تعداد مواکب لرستان به ۳۰۰ موکب افزایش یابد.
زینیوند در پایان با اشاره به مشارکت نیروهای جهادی استان در پروژههای عمرانی عراق گفت: تاکنون ۴۹ تیم عمرانی از استان لرستان با مجموع ۱۳ هزار نفر-روز کار، برای انجام فعالیتهای عمرانی و خدماتی به عتبات عالیات به کشور عراق اعزام شدهاند که این حضور، جلوهای از روحیه جهادی و عشق مردم لرستان به اهل بیت (ع) است.