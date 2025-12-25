معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با خانواده اشرف بروجردی گفت: پایبندی به تفکر و گفتمان از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در منزل مرحومه اشرف بروجردی با همسر و فرزندان او دیدار کرد.

محمدرضا عارف در این دیدار که وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت ضمن تسلیت مجدد درگذشت اشرف بروجردی گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی پایبندی ایشان به تفکر و گفتمانی که به آن تعلق داشت بود.

وی با یادآوری خدمات مرحومه بروجردی در زمان حضور در وزارت کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: دغدغه‌مندی خانم بروجردی نسبت به مسائل جامعه بسیار حائز اهمیت بود و نشان از اشراف عمیق ایشان به تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور داشت.

در این دیدار خانواده مرحومه بروجردی از پیام معاون اول رئیس‌جمهور و حضور او در جمع آنها قدردانی کردند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، اشرف بروجردی
خبرهای مرتبط
عارف: راهبرد اصلی بنیاد شهید پرهیز از تصدی‌گری باشد
عارف: وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی نه دخالت بلکه یک ضرورت است
عارف: نظام در فرایند گزیر بانک آینده، اقتدار خود را در برخورد با متخلفین نشان داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آخرین اخبار
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
اسلامی: صنعت هسته‌ای پایه تولید رادیوداروهاست
پزشکیان: صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری موجب شکوفایی انسان است
پزشکیان: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است
نقش کلیدی رادیودارو‌ها در افزایش موفقیت درمان سرطان‌ها
عارف: پایبندی به تفکر و گفتمان از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی بود
اسلامی: مشکل غرب با ایران متوقف‌سازی پیشرفت علمی است
تامین پایدار منابع برای شهرداری‌ها و توسعه شهری با اخذ برخط مالیات بر ارزش افزوده
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
رهبر معظم انقلاب: بزرگداشت آیت‌الله میلانی اقدامی خوب در جهت احیای نام ایشان در مشهد است
برگزاری جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای در بوشهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۴ دی