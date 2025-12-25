فرمانده مرزباني استان سيستان و بلوچستان از كشف بيش از 110 کيلوگرم مواد افيوني توسط مرزداران غيور هنگ مرزي زابل طي يک عمليات مسلحانه در مرزهاي شمال استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا شجاعي در تشريح اين خبر، گفت: در راستاي كنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه تجاوز به حريم ايران اسلامي، مرزداران هنگ مرزي زابل با اشراف اطلاعاتي و رصد تحرکات در مناطق مرزي، طي يک عمليات به سرنخ‌هايي از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچيان موادمخدر براي ورود به خاك كشور دست يافتند و با برنامه‌ريزي دقيق عملياتي، تشديد اقدامات کنترلي در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده مرزباني استان سيستان و بلوچستان در ادامه افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتي مسيرهاي تردد قاچاقچيان مشخص شد و مرزداران دلاور هنگ مرزي زابل در قالب چندين تيم پوششي و عملياتي با استقرار كمين‌هاي هدفمند و اجراي طرح مهار، مناطق مورد نظر را در كنترل خود قرار دادند و موفق شدند، طي يک عمليات مقتدرانه محموله موادمخدر را كشف كنند.

سردار "شجاعي" بيان كرد: قاچاقچيان كه قصد داشتند در فرصتي مناسب موادمخدر را وارد كشور كنند در اين امر ناكام ماندند و با رها کردند محموله از محل متواري و مرزداران موفق شدند، طي اين عمليات مسلحانه با سوداگران مرگ، مقدار 118 كيلوگرم مواد مخدر شامل: 105 شيشه و مقدار 13 کيلوگرم از نوع ترياک را كشف كنند.

وي در پايان از همكاري خوب نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و همچنين مرزنشينان عزيز با مجموعه مرزباني و نقش مؤثر آنان در برقراري امنيت پايدار و كنترل مرزهاي سيستان و بلوچستان قدرداني كرد.

