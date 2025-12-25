فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به کشور تاجیکستان گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا دانشجو از این کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان در ادامه سفر رسمی خود به کشور تاجیکستان، به دعوت وزیر امور داخله کشور جمهوری تاجیکستان سپهبد "رمضان رحیم‌زاده" و با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های پلیسی و انتظامی از موسسه دولتی آموزش پرسنل عالی رتبه وزارت امور داخله آن کشور دیدار و از نزدیک در جریان روند‌های آموزشی، ساختار‌های علمی و برنامه‌های تخصصی این مرکز قرار گرفت.

فرمانده کل انتظامی کشور در جریان این بازدید طی سخنانی، بر ضرورت تعمیق همکاری‌های آموزشی، عملیاتی و پژوهشی میان دو کشور تاکید کرد و آمادگی پلیس ایران را برای انتقال تجارب ارزشمند و ظرفیت‌های علمی و مهارتی موجود در حوزه‌های انتظامی و تخصصی، اعلام داشت.

سردار رادان همچنین بر آمادگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش دانشجو از کشور تاجیکستان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و نیز اعزام اساتید مجرب به منظور تدریس و انتقال دانش، فنون و مهارت‌های پلیسی تأکید کرد.

در این مراسم که با ادای احترام به جایگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران همراه بود، مدرک دکترای افتخاری این دانشگاه به سردار "احمدرضا رادان" فرمانده کل انتظامی کشور اعطا شد.

منبع: فراجا

برچسب ها: فرمانده کل انتظامی ، پذیرش دانشجو ، تاجیکستان
