مقامات اسرائیلی گفته اند یک مرد اسرائیلی را به اتهام انجام عملیات نظارتی در نزدیکی خانه نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، دستگیر کردهاند.
شاباک و پلیس اسرائیل در یک اعلام مشترک گفتند وادیم کوپریانوف، ساکن ۴۰ ساله ریشون لتسیون، در دسامبر ۲۰۲۵ در جریان تحقیقات واحد نخبه پلیس «لاحاو ۴۳۳» دستگیر شد. آنها مدعی شدند کوپریانوف طبق دستور مأموران اطلاعاتی ایران عمل میکرد.
به گفته مقامات امنیتی، مظنون از مکانهای حساس از جمله مناطق نزدیک به اقامتگاه بنت عکسبرداری کرده و از او خواسته شده بود یک دوربین سوار بر خودرو برای کمک به جمعآوری اطلاعات تهیه کند. مقامات گفتند این فعالیت بخشی از یک سری مأموریت گستردهتر بوده که طی دو ماه گذشته انجام شده است.
در جریان بازجویی، کوپریانوف به انتقال تصاویر گرفته شده در ریشون لتسیون و دیگر شهرها به مخاطبانش در خارج از اراضی اشغالی اعتراف کرد. به ادعای مقامات، او در ازای انجام این وظایف، پرداختهایی دریافت کرده است.
نفتالی بنت، نخستوزیر و وزیر جنگ پیشین، در واکنش مدعی شد تلاشهای ایران برای هدف قرار دادن او، او را از مأموریت عمومیاش بازنخواهد داشت.
دادستانهای دادسرای ناحیه مرکزی انتظار میرود روز پنجشنبه در دادگاه ناحیه لود در مرکز اسرائیل، اتهامات رسمی علیه کوپریانوف تنظیم کنند.
منبع: تایمز اسرائیل