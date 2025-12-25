مقامات اسرائیلی اعلام کردند یک شهروند ۴۰ ساله به نام وادیم کوپریانوف را به اتهام انجام عملیات نظارتی در نزدیکی اقامتگاه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، دستگیر کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اسرائیلی گفته اند یک مرد اسرائیلی را به اتهام انجام عملیات نظارتی در نزدیکی خانه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، دستگیر کرده‌اند. 

شاباک و پلیس اسرائیل در یک اعلام مشترک گفتند وادیم کوپریانوف، ساکن ۴۰ ساله ریشون لتسیون، در دسامبر ۲۰۲۵ در جریان تحقیقات واحد نخبه پلیس «لاحاو ۴۳۳» دستگیر شد. آنها مدعی شدند کوپریانوف طبق دستور مأموران اطلاعاتی ایران عمل می‌کرد.

به گفته مقامات امنیتی، مظنون از مکان‌های حساس از جمله مناطق نزدیک به اقامتگاه بنت عکس‌برداری کرده و از او خواسته شده بود یک دوربین سوار بر خودرو برای کمک به جمع‌آوری اطلاعات تهیه کند. مقامات گفتند این فعالیت بخشی از یک سری مأموریت گسترده‌تر بوده که طی دو ماه گذشته انجام شده است.

در جریان بازجویی، کوپریانوف به انتقال تصاویر گرفته شده در ریشون لتسیون و دیگر شهر‌ها به مخاطبانش در خارج از اراضی اشغالی اعتراف کرد. به ادعای مقامات، او در ازای انجام این وظایف، پرداخت‌هایی دریافت کرده است.

نفتالی بنت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین، در واکنش مدعی شد تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن او، او را از مأموریت عمومی‌اش بازنخواهد داشت.

دادستان‌های دادسرای ناحیه مرکزی انتظار می‌رود روز پنجشنبه در دادگاه ناحیه لود در مرکز اسرائیل، اتهامات رسمی علیه کوپریانوف تنظیم کنند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: جاسوسی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
‌‌ واکاوی حمله مشکوک به میدان گازی کورمور
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
حماس: ۴ جاسوس اسرائیلی در شمال غزه کشته شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
آخرین اخبار
یک رسوایی امنیتی دفتر نتانیاهو را به لرزه درآورده است
هزینه سنگین هند برای تقویت زیرساخت‌های نظامی در مرز چین
زیر گرفتن عمدی نمازگزار فلسطینی توسط یک اسرائیلی مسلح + فیلم
سوریه از هلاکت یک سرکرده داعش در نزدیکی دمشق خبر داد
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
زلنسکی از مذاکرات «بسیار خوب» با فرستادگان ترامپ خبر داد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
رادار‌های ترکیه در سوریه؛ چالش جدید تل‌آویو برای عملیات ضد ایران
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
السودانی: عراق امروز امن، باثبات و متحد است
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
ترکیب جنجالی تیم زهران ممدانی با حضور پررنگ فعالان ضداسرائیلی
هیئت حماس با مقامات عراقی در بغداد دیدار کرد
سوریه با آغاز سال نوی میلادی، اسکناس‌های قدیمی خود را جایگزین می‌کند
مسکو: آمریکا «دزدی دریایی» را در کارائیب زنده کرده است
«غیرمتمدنانه و پر از کینه»؛ واکنش مسکو به پیام کریسمس زلنسکی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
چنگ و دندان نشان دادن وزیر جنگ اسرائیل به غزه
روسیه از بررسی طرح صلح جدید درباره اوکراین خبر داد
حمله اوکراین به تاسیسات گازی و نفتی روسیه
پوتین سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت» اعلام کرد
پاپ لئو در موعظه کریسمس: وضعیت انسانی غزه را فراموش نکنید
روسیه ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
چین، آمریکا را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط چین و هند متهم کرد
سقوط بالگرد در کوه کلیمانجارو تانزانیا ۵ کشته برجا گذاشت
ترکیه ۱۱۵ مظنون به برنامه‌ریزی حملات داعش در کریسمس و سال نو را دستگیر کرد
اسرائیل بیانیه ۱۴ کشور غربی علیه شهرک سازی را «تبعیض علیه یهودیان» خواند
بازداشت یک اسرائیلی دیگر با ادعای جاسوسی برای ایران
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد