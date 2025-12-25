باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی استان اظهار کرد: لرستان به دلیل شرایط توپوگرافی کوهستانی، تنوع اقلیمی، بارش‌های فصلی و همچنین قرار گرفتن در مسیر کریدور‌های مهم ارتباطی جنوب به شمال و غرب کشور، همواره نیازمند برنامه‌ریزی و تدابیر ویژه به‌ویژه در فصل زمستان است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل راهداری استان برای مواجهه با شرایط سخت جوی افزود: در حال حاضر ۴۵ راهدارخانه در محور‌های مواصلاتی استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای هستند.

امرایی با بیان اینکه نیروی انسانی نقش اساسی در حفظ ایمنی راه‌ها دارد، تصریح کرد: ۳۷۰ نفر از راهداران پرتلاش استان با بهره‌گیری از ۲۹۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در حالت آماده‌باش کامل زمستانی قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بازگشایی و ایمن‌سازی محور‌ها اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان همچنین از پیش‌بینی و ذخیره‌سازی گسترده مصالح زمستانی خبر داد و گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، حدود ۳۵ هزار تن نمک و شن برای استفاده در عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی جاده‌های استان در فصل زمستان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان راهداری استان بیان کرد: در راستای تقویت توان عملیاتی، دو قرارداد جدید برای واردات ماشین‌آلات منعقد شده که تاکنون ۲۹ دستگاه وارد استان شده و ۷ دستگاه دیگر نیز در مراحل نهایی اضافه شدن به ناوگان هستند.

امرایی با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه گفت: عمده کمبود‌های راهداری استان در بخش ماشین‌آلات نیمه‌سنگین و سبک است که در حال پیگیری برای رفع این نواقص هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به عملکرد قابل توجه استان در سطح ملی افزود: لرستان در حال حاضر رتبه سوم راهداری کشور را به خود اختصاص داده و در این راستا ۴۵۶ کیلومتر از راه‌های شریانی استان روکش آسفالت شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۳۲ کیلومتر از محور‌های استان ایمن‌سازی شده، بیش از ۳۲ هزار کیلومتر خط‌کشی انجام گرفته و افزون بر ۴۰ هزار عدد انواع علائم و تجهیزات ایمنی در سطح جاده‌های استان نصب شده است.

امرایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ابنیه فنی گفت: بیش از ۱۳۰۰ دستگاه پل لایروبی و تنقیه شده، حدود ۷۰ دستگاه پل تعمیر اساسی و ۱۰۱ دستگاه پل جدید در محور‌های مختلف استان احداث شده است.

وی در پایان با تأکید بر حرکت به سمت راهداری هوشمند اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۲ دستگاه سامانه هوشمند جاده‌ای فعال شده و ۲۸ دستگاه دیگر نیز تأمین مالی شده است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۵ این دوربین‌ها و تجهیزات هوشمند در سطح جاده‌های استان نصب و به بهره‌برداری خواهند رسید؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش ایمنی، پایش ترافیک و مدیریت بهتر راه‌ها خواهد داشت.