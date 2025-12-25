رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:میزان افزایش حقوق با تورم متناسب نیست سعی کردیم با افزایش معافیت مالیاتی بر حقوق این کمبود را جبران کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری امروز خود اظهار داشت:مهمترین دغدغه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، معیشت مردم بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: تلاش شده تا روش هایی پیدا کنیم تا به طور غیرمستقیم از خانواده حمایت کنیم همچنین تلاش می شود فشار تورم و گرانی بر دوش مردم سنگین تر نشود و بار آن کمتر شود.

او بیان کرد : منابعی در اختیار کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد و باید این منابع را خوب تنظیم کنندمهمترین دغدغه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معیشت مردم بود.

وی افزود: تلاش و برنامه‌ریزی کرده ایم که‌ سفره مردم از ناحیه بودجه تنگ تر نشود، باعث گرانی و بالاتر رفتن تورم نشود

او بیان کرد:کاملا پدری را که در تامین معاش خانواده اش در سختی هست را درک می کنیم بنابراین آنچه در توان کارشناسی بود در طبق اخلاص گذاشتیم و تلاش شده این فشارها کمتر شود.

او توضیح داد: از بازنشستگان و کارمندان دولت بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوق عذرخواهی می‌کنیم ما قبلاً بودجه را دو مرحله‌ای می‌دادیم که مجلس این قانون را تغییر داد .

وی افزود:در قانون جدید بودجه دو رکن اساسی دارد یکی اینکه ابتدای دی ماه به مجلس آورده شود و دوم اینکه فاقد حکم بوده و فقط باید شکل جدول باشد

او بیان کرد: نکته این بود که بودجه بدون حکم امکان‌پذیر نبود بنابراین تصویب قانونی در دستور کار قرار گرفت به نام قانون الحاق ۳ که بر اساس آن دولت باید در تنظیم جداول الزاماتی را رعایت می‌کرد بنابراین بودجه‌ای که باید می‌بستیم منطبق با الزامات مورد نظر مجلس بود خودمان را با الزامات مورد نظر مجلس منطبق و لایحه بودجه را آماده کردیم

پور محمدی ادامه داد:نکته دیگر در لایحه بودجه سال آینده این است که ما تاکنون با واحدهای ریال و تومان و همت آشنا بودیم ولی در قانون جدید بحث حذف ۴ صفر از پول ملی الزامی شده که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این مورد را رعایت می‌کردیم

وی با اشاره به اینکه یکشنبه یا سه شنبه آینده دولت از کلیات لایحه بودجه در مجلس دفاع می‌کند افزود:دولت در لایحه بودجه سعی کرده در شرایط کنونی بار اصلی را روی دوش خودش قرار دهد و از بستن بودجه منبسط با هزینه‌های بالا اجتناب کردیم تا از ناحیه بودجه تورم ایجاد نشود لذا رشد بودجه ما دو درصد است

وی افزود:ممکن است این رشد ۲ درصدی به خانواده دولت فشار وارد کند چه در زمینه خدماتی که دولت ارائه می‌دهد چه در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان

او ياد آور شد:از کارمندان و بازنشستگان عذرخواهی می‌کنم چون هنر سازمان برنامه و بودجه این است که منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد را به بهترین شیوه توزیع کند در این شرایط فقط توانستیم ۲۰ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم

او بیان کرد:میزان افزایش حقوق با تورم متناسب نیست سعی کردیم با افزایش معافیت مالیاتی بر حقوق این کمبود را جبران کنیم

پور محمدی توضیح داد: در قانون بودجه امسال معافيت مالیاتی ۲۴ میلیون تومان است که در لایحه بودجه سال آینده به ۴۰ میلیون تومان رسیده است تقریباً معلمان و بخش قابل توجهی از کارکنان از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود مابقی آن را هم پلکانی کرده‌ایم تا به کارمندان دولت آسیبی وارد نشود.

بودجه را با توجه به نگرانی های محتمل آینده سخت بستیم

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:یکی از دلایل اینکه ما رشد بودجه‌ را خیلی محدود در نظر گرفتیم توجه به محدودیت‌ها و موضوعات هست.

وی افزود:باید آینده را با دقت و با اطمینان گام هایمان را برداریم که کشور را دچار آسیب نکند ممکن است ما در سال آینده تغییر و اصلاح بودجه بدهیم و پرداخت‌ها را بیشتر کنیم ولی الان ما باید خودمان را برای هر شرایطی آماده کنیم.

او بیان کرد:یکی از دلایل اینکه بودجه را سخت بستیم حواسمان به نگرانی های محتمل آینده باشد. دولت سناریوهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه تنظیم کرده است.

وی افزود :در سال گذشته با شروع کار آقای ترامپ، سازمان برنامه بودجه تیم کارشناسی را جمع کرد و یک برنامه ای را برای شرایط نامناسب تنظیم کرد. این بسته را سازمان برنامه آماده کرد و جلسات مکرری با حضور حضور همه دستگاه‌ها یک بسته برای شرایط اضطرار تدوین کرد‌.

او بیان کرد:در خرداد ماه و زمانی که جنگ شروع شد به فوریت در همان روز بر اساس آن بسته، کارگروه‌های دولت تشکیل شد و حوزه اقتصادی به سازمان برنامه بودجه داده شد چون از قبل سناریو را فکر کردیم که چه چیزی را باید ذخیره کنیم چه اقدامی باید انجام شود وظیفه هر دستگاه مشخص بود بنابراین به اتکای آن بسته یک مصوبه‌ای از هیئت وزیران در همان روزهای اول جنگ گرفته شد. بنابراین شاهد یک تشویش در مورد خدمات و کالای عمومی نبودید.و بعد هم گروهی در همین سازمان برنامه نشست و هر روز رصد وضعیت بنزین و کالاهای اساسی میکرد تا با آن برنامه خدمات عمومی را به بهترین شیوه در آن شرایط جنگی ارائه کند و مردم هم همراهی کردند.

وی افزود:دولت چون برنامه داشت دست و پایش در هم گیر نکرد، اول صبح تیم شورای معاونان سازمان برنامه تشکیل می‌شد با تکا به خبرهای شب قبل مدیرانمون در استان و اتاق بازرگانی هم به ما خبر را منعکس می‌کرد و فوری دستگاه مربوطه پشتیبانی می کرد و نهادهایی مانند هلال احمر، بیمارستان‌ها، اورژانس ها در خط مقدم بودند و ما پشتیبانی می کردیم که بتوانیم در واقع اضطراب مردم و نگرانی‌ها را کم کنیم.

او گفت:اعداد و ارقام بودجه را با همین نگاه کردن به آینده و رعایت احتیاط ها تنظیم شده است ممکن است سال آینده بودجه را با ورژن جدیدی بدهیم ولی الان ناگزیریم یه کمی با احتیاط جلو بریم.

وی افزود: دولت نه تنها پولی به شرکت‌های دولتی نمی‌دهد بلکه مالیات و سود سهم هم از آنها دریافت می‌کند در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی باید گفت که دولت پولی به آنها نمی‌دهد بلکه در پایان سال پولی هم از آنها می‌گیرد.

پور محمدی توضیح داد:حتی هر ماه دولت از شرکت‌های دولتی مالیات هم می‌گیرد دوم اینکه سودشان را هم باید به دولت بدهند که دولت این پول را از آنها می‌گیرد.به عنوان مثال بانک ملی یک شرکت دولتی است یا مثلاً ایمیدرو یا شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ این‌ها از دولت پولی نمی‌گیرند بلکه دخل و خرج‌شان را خودشان اداره می‌کنند.حتی به دولت رقمی به عنوان سود سهم یا مالیات پرداخت می‌کنند

افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد یعنی حرکت به سمت چاپ پول و در نتیجه ایجاد تورم

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد:در مورد حقوق و دستمزد هم باید گفت وقتی کل بودجه را ۲ درصد رشد داده‌ایم و حقوق و مزایا هم سرجمع ۲۰ درصد رشد می‌یابد، یعنی که دولت به شدت خود را تحت فشار قرار داده است.

او بیان کرد:اگر درآمد بیشتری داشتیم باز هم علاقمند بودیم حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهیم اما وقتی درآمد نداشته باشیم یعنی باید به سمت چاپ پول برویم یعنی ایجاد تورم می‌کند و مردم را آزار می‌دهد.

وی ادامه داد:به جای افزایش حقوق معافیت مالیاتی حقوق را افزایش دادیم یعنی در قانون بودجه امسال اگر کسی ۲۴ میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف است ولی در بودجه سال آینده اگر کسی کمتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف خواهد بود.

او بیان کرد:۴۸ درصد کارمندان دولت را معلمان تشکیل می‌دهند که همه آنها از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود از ۵۲ درصد باقیمانده نیز ۷۰ درصد آنها از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود.

وی افزود:کسی حقوق ۴۰ تا ۶۰ میلیونی داشته باشد تنها ۱۰ درصد آن را مالیات می‌دهد بنابراین سعی کردیم آن رقمی که قرار بود روی حقوق‌ها گذاشته شود را به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفتیم و خالص دریافتی را به کارمندان پرداخت خواهیم کرد. سایر کمک‌ها هم جداگانه به کارمندان ارائه خواهد شد.

او بیان کرد:ممکن است درآمد نفتی نسبت به ماه قبل یا سال قبل از آن افزایش پیدا کند ما الان دنبال این موضوع نیستیم بلکه کل رقم یک سال را لحاظ می‌کنیم و از ژورنال‌های معتبر بین‌المللی قیمت سال آینده نفت را استعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد:همچنین رقم دقیق تولید نفت را محاسبه خواهیم کرد و اینکه چه بخشی از استخراج نفت برای تولید فرآورده به پالایشگاه‌ها می‌رود و چه بخشی از آن را باید صادر کنیم سپس بر اساس این محاسبات یک موضوع کلان یک ساله را با برآوردهای دقیق لحاظ می‌کنیم.