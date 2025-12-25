در بیانیه اولین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی تاکید شد که پیشرفت فناوری هسته‌ای و توسعه کاربرد‌های آن در حوزه سلامت در دهه‌های اخیر، نشان داده که استفاده از روش‌های هسته‌ای نه تنها در پیشگیری از سرطان نقش کلیدی دارد، بلکه در تشخیص درست و دقیق سرطان، تسکین و افزایش موفقیت درمان‌ها، کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان نیز تاثیرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی با حضور «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، متخصصان حوزه پزشکی هسته‌ای و آنکولوژی، امروز (چهارم دی‌ماه) در ساختمان غدیر بیمارستان شهدای تجریش آغاز شد. 

در آیین افتتاح این همایش بیانیه توسط رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:

سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در جهان و ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت در قرن حاضر، نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی در پیشگیری و درمان است. پیشرفت فناوری هسته‌ای و توسعه کاربرد‌های آن در حوزه سلامت در دهه‌های اخیر، نشان داده که استفاده از روش‌های هسته‌ای نه تنها در پیشگیری از سرطان نقش کلیدی دارد، بلکه در تشخیص درست و دقیق سرطان، تسکین و افزایش موفقیت درمان‌ها، کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان نیز تاثیرگذار است. 

پیشرفت‌های چشمگیر در تولید رادیودارو‌های تشخیصی و درمانی به‌عنوان ابزار اصلی حوزه پزشکی هسته‌ای و تاثیر آن در تشخیص و درمان سرطان در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در رویکرد‌های درمانی و به‌روزرسانی دانش متخصصان را دوچندان کرده است.

 انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران مفتخر است با همکاری انجمن تخصصی آنکولوژی و هماتولوژی ایران و انجمن تخصصی رادیوانکولوژی کشور، با همراهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزبان نشست تخصصی بین اعضای این انجمن‌ها در زمینه آخرین دستاورد‌های تشخیص و درمان سرطان باشد.

این همایش با رویکردی چندتخصصی و با حضور برجسته‌ترین اساتید کشور در حوزه‌های پزشکی هسته‌ای، هماتولوژی و انکولوژی، رادیوانکولوژی، جراحی سرطان، داروسازی هسته‌ای، فیزیک پزشکی و سایر تخصص‌های مرتبط، با هدف افزایش دانش بالینی، آگاهی از آخرین ایده‌ها در زمینه فناوری مدرن پزشکی هسته‌ای، معرفی جدیدترین تحقیقات در زمینه پزشکی هسته‌ای و رادیودارو‌ها و همچنین معرفی اساتید و محققان فعال در این حوزه، فرصتی بی‌نظیر برای تبادل دانش و تجربیات فراهم آورده است.

امید است با مشارکت فعال اساتید گرامی، این رویداد علمی نقطه عطفی در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان و گامی موثر در پیشبرد مرز‌های دانش در کشور باشد و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر بین متخصصان حوزه‌های مختلف شود.

منبع: سازمان انرژی اتمی

برچسب ها: پزشکی هسته ای ، درمان سرطان ، سازمان انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
اسلامی: صنعت هسته‌ای پایه تولید رادیوداروهاست
اسلامی: ۲۰ رادیودارو در فاز تحقیقات داریم
اسلامی: مشکل غرب با ایران متوقف‌سازی پیشرفت علمی است
در بازدید وزیر صمت از آخرین پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای تاکید شد؛
وجود فصول مشترک همکاری حوزه صنعت با سازمان انرژی اتمی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۴ دی ۱۴۰۴
خدا خیرتون بده خدا از بزرگی کمتون نکنه انشالله روزی برسه که بشه به طور کامل سرطان رو ریشه کن و درمان کرد. الهی آمین
۰
۰
پاسخ دادن
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آخرین اخبار
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس کردند
دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با خانواده شهید مسیحی
ابلاغ سندملی سلامت زنان با تأکید بر خانواده‌محوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی
پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
افتتاح دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون
اسلامی: صنعت هسته‌ای پایه تولید رادیوداروهاست
پزشکیان: صلح و گسترش اخلاق در جوامع بشری موجب شکوفایی انسان است
پزشکیان: حل مسائل بشری، نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تامل است
نقش کلیدی رادیودارو‌ها در افزایش موفقیت درمان سرطان‌ها
عارف: پایبندی به تفکر و گفتمان از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی بود
اسلامی: مشکل غرب با ایران متوقف‌سازی پیشرفت علمی است
تامین پایدار منابع برای شهرداری‌ها و توسعه شهری با اخذ برخط مالیات بر ارزش افزوده
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
رهبر معظم انقلاب: بزرگداشت آیت‌الله میلانی اقدامی خوب در جهت احیای نام ایشان در مشهد است
برگزاری جشنواره تولیدات مردمی کاربرد انرژی هسته‌ای در بوشهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۴ دی