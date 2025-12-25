باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رشتهکوه اشترانکوه از بخشهای شمالشرق لرستان میگذرد و بخشهایی از شهرستانهای ازنا، دورود و الیگودرز را دربر میگیرد. نام این کوه در زبان فارسی یعنی «کوه شترها» که به دلیل شکل هشت قلۀ بالای ۴۰۰۰ متر آن است که منظرهای شبیه به یک کاروان شتر بر خط افق پدید میآورد.
آب و هوا و مناظر برفی
اشترانکوه بهعنوان یک کوهِ بلند در رشتهکوه زاگرس، دارای آبوهوای سرد کوهستانی است؛ سرمای زمستان میتواند بسیار شدید شود و بخشهای مرتفع کوه را بهطور کامل در برف و یخ فرو ببرد. در ارتفاعات بالاتر، پوشش برفی نه فقط سطح زمین، بلکه درهها، سنگچینها و پرتگاههای صخرهای را نیز میپوشاند و تصویری بکر و باشکوه خلق میکند که برای بسیاری از طبیعتدوستان، عکاسان و کوهنوردان یادآور مناظر «آلپ ایرانی» است.
منظره برفی اشترانکوه در دل زمستان با آسمان آبی تیره، نور ملایم خورشید، و سایههای پرکنتراست منظرهای چشمنواز ایجاد میکند که حتی تجربه انسانی از سکوت، عظمت و سردی کوهستان را تداعی میکند. این مناظر بیش از آنکه تنها زیبایی بصری باشند، حس همنشینی با طبیعتِ خام و بکر را منتقل میکنند حسی که بسیاری از گردشگران آن را از کلانشهرهای شلوغ و زندگی مدرن دور میکند.
تونل برفی ازنا
یکی از خاصترین جلوههای برفی که در دامنههای اشترانکوه شکل میگیرد، تونل برفی ازنا است یک پدیده طبیعی که بر اثر تجمع سالهای متمادی برف و ذوب تدریجی آن شکل گرفته و تونلی با دیوارههای یخی تا حدود ۸۰۰ متر طول و ۲.۵ تا ۳ متر ارتفاع بوجود آورده است.
این تونل بهعنوان یکی از جاذبههای ملی ثبتشده ایران شناخته میشود و حتی در فصل بهار و تابستان نیز میتوان داخل آن هوای سرد و مناظر برفی را تجربه کرد تجربهای منحصربهفرد از طبیعت کوهستانی و برفی که در بسیاری از نقاط کشور کمتر دیده میشود.
درهها، قلهها و چشماندازهای بکر
درههای عمیق، صخرههای باشکوه و پیوند رنگهای سبز و سفید از جنگلهای کوهستانی تا قلههای پر برف چشماندازهایی خلق میکنند که با دیدنشان میتوان روح کوهگردی را حس کرد. این مناظر در فصل بهار، هنگام ذوب برف و جاری شدن آب درهها، به اوج زیبایی خود میرسند.
زیستبوم و اکوسیستم اشترانکوه
این منطقه نه تنها بهواسطه مناظر دیدنیاش شناخته شده است، بلکه از لحاظ زیستمحیطی نیز ارزشمند است:
گیاهان بومی و مرتعی در دامنههای کوه و دشتهای اطراف.
حیات وحش متنوع شامل گونههایی از پستانداران و پرندگان بومی.
چشمهها و رودخانههای فصلی که از ذوب برفها سرچشمه میگیرند و درهها را به زندگی میآورند.
چرا اشترانکوه ارزش دیدن دارد؟
مناظر برفی ناب: کوههایی که در زمستان کاملأ از برف پوشیده میشوند.
پدیدههای طبیعی منحصربهفرد: از تونلهای برفی تا درههای عمیق و چشمنواز.
تجربهی کوهنوردی و طبیعتگردی: مناسب برای گردشگران ماجراجو و علاقهمندان به طبیعت بکر.
تنوع زیستی و بومشناسی: خانهای برای گونههای گیاهی و جانوری مختلف.
اگر بخواهیم اشترانکوه را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن واژه چیزی شبیه “بزرگیِ طبیعتِ بکر” است جایی که برف، کوه، و آسمان با هم ترکیب میشوند تا تجربهای فراموشنشدنی برای هر بینندهای خلق کنند.